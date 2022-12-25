Об этом он сказал во время вечернего обращения.

"Пожалуйста, в эти дни прислушивайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт несокрушимости. Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим", - подчеркнул он.

Кроме того, президент поздравил украинцев, празднующих Рождество по григорианскому календарю, и поблагодарив всех граждан, ныне борющихся против России.

"Хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили - вместе поблагодарили - всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране", - отметил Зеленский.

22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

28 ноября стало известно, что на онлайн-карте Пункты несокрушимости разделили на три категории .

12 декабря в Украине создали бот для поиска "Пунктов" . Адреса Пунктов несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Информацию о расположении Пунктов несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.

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