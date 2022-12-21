Об этом он сообщил в телеграме .

CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что самолет с президентом Украины на борту приземлился на авиабазе "Эндрюс". Как сообщает Голос Америки, кортеж прибыл в Белый дом. В свою очередь над официальной гостевой резиденцией Blair House развевается украинский флаг. Отмечается, что обычно иностранные лидеры останавливаются в Blair House во время государственных визитов.

Президент Украины отметил, что прибыл в США, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и обсудить дальнейшее сотрудничество.

"Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим и двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки. В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - пишет глава государства.

Ранее стало известно, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 21 декабря в Вашингтоне. В Белом доме считают , что с началом зимы начинается новая фаза войны в Украине, поэтому это лучшее время, чтобы лидеры обеих стран переговорили с глазу на глаз.

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