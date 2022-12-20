Зеленский в Бахмуте наградил украинских военных

Об этом сообщил спикер Офиса президента Сергей Никифоров.

Он заявил, что Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, где встретился с украинскими военными, обороняющими Бахмут.

Отмечается, что президент посетил передовые позиции одной из механизированных бригад на подступах к городу, заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

"Находясь в районе ведения боевых действий, Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и крепость, которые они демонстрируют, отражая атаки врага", - рассказал Никифоров.

В ходе поездки президент вручил военнослужащим государственные награды, их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

"Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи – чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы было светло, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное - чтобы свет был внутри", - дает комментарий Зеленского канал FREEДОМ .

Ранее на канале отметили, что президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом посетил Бахмут.

До этого спикер Офиса президента Сергей Никифоров подтвердил посещение президентом прифронтового города изданию hromadske .

"Он действительно там был. И уж, видимо, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся", – сказал Никифоров.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил , что россияне делают все, чтобы уничтожить Бахмут, но украинские силы держат город. На остальных направлениях ВСУ уменьшают потенциал оккупантов.

19 декабря директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что штурмовые действия врага не приводят к изменениям на Бахмутском направлении.

Полковник СБУ Костенко рассказал , что на Бахмутском направлении оккупанты сконцентрировали военные, политические и бандитские интересы.

Владимир Зеленский сообщил , что сейчас Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 километров активных боевых действий.

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