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Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

28 мая, 2023 воскресенье
23:07
Мир

Президент Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность

Об этом 28 мая Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах", – написал Зеленский.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо двух стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани уже поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
  • На выборах президента Турции победил Таип Эрдоган.
Украина
Турция
Владимир Зеленский
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