Об этом 28 мая Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах", – написал Зеленский.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо двух стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.