Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Президент Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность
Об этом 28 мая Владимир Зеленский написал в Twitter.
"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах", – написал Зеленский.
Также он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо двух стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани уже поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
- На выборах президента Турции победил Таип Эрдоган.
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