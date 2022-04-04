Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид, - Зеленский посетил Бучу

Об этом сообщает BBC-Украина.

Владимир Зеленский осмотрел дорогу с уничтоженной техникой РФ и пообщался с местными жителями. Он заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине: "Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Тысячи людей убитых и замученных. С отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети. Это и есть геноцид".



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"Важно, что здесь есть журналисты. Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что здесь происходило, что делали российские военные, РФ в мирной Украине. Также важно, чтобы вы увидели, что мирное население борется за каждого человека. Они живут без электричества, без воды, давали отпор врагу", - отметил Зеленский в интервью представителям СМИ.



"Когда людям привезли гуманитарную помощь, они спросили: есть ли возможность привезти питание для бездомных животных. Это характеризует наш народ, который относится к животным, как к людям. А то, что вы видите вокруг, что произошло с этим городком, - характеристика российских военных, которые относятся к людям как к животным", - добавил он.



Относительно переговоров с Россией Зеленский отметил: "Чем дольше РФ будет затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и для этой войны в принципе. Ведь каждый день, после того, как наши войска заходят и деоккупируют наши территории, вы видите, что происходит. Очень сложно говорить, когда ты видишь, что они здесь натворили. Считаю, что если у них есть чем думать, то думать нужно как можно скорее".



На вопрос, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией Зеленский ответил: "Да, потому что Украина должна получить мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал создание специальной комиссии по расследованию преступлений российской армии в Киевской области, в частности в Буче.

1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку Киевской области. В освобожденной от российских захватчиках Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек. На улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки из Бучи в Киевской области, где видно, что первые признаки раскопок братской могилы на территории храма Андрея Первозванного были с 10 марта.

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