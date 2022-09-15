Владимир Зеленский попал в ДТП
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений нет
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - написал Никифоров.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, накануне Зеленский посетил деоккупированный Изюм, где заявил, что украинские военные освободят Крым от российских оккупантов.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное