Владимир Зеленский попал в ДТП

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - написал Никифоров.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, накануне Зеленский посетил деоккупированный Изюм, где заявил, что украинские военные освободят Крым от российских оккупантов.