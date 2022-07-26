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Владимир Зеленский получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство

26 июля, 2022 вторник
20:38
Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил президента Украины Владимира Зеленского наградой Уинстона Черчилля

Об этом сообщили на официальном сайте Президента.

Глава Международного общества Лоуренс Геллер при включении из пресс-центра Офиса Премьер-министра Великобритании отметил, что сейчас происходят события и явления, которых не было со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад.

"Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, Президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь", - сказал Лоуренс Геллер.

По его словам, преданность Владимира Зеленского основополагающим принципам демократии и жесткость в защите своей страны помогает Европе понять себя, а "его отстаивание демократии вдохновляет всех нас".

Со своей стороны Борис Джонсон отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский доказал свое лидерство.

"Для меня чрезвычайная честь получить сегодня премию Уинстона Черчилля за лидерство. Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся в защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему", - прокомментировал Зеленский.

  • 20 июля Елена Зеленская сообщила, что украинцы получили премию Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека, впервые ею наградили не отдельных активистов, а весь народ.

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ЕС
война с Россией
Борис Джонсон
Владимир Зеленский
Великобритания
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