Владимир Зеленский медленно, но уверенно денацифицирует Россию, - Anonymous

Об этом они написали в Twitter.



"Владимир Зеленский медленно, но уверенно денацифицирует Россию", - говорится в твите хакеров.



Через час Anonymous добавили, что в денацификации также принимает участие и украинский народ.



"Исправление: Владимир Зеленский и украинский народ медленно, но уверенно денацифицируют Россию", – написали Anonymous.

Напомним, что ранее хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям , которые этого еще не сделали, иначе обещали утечку данных.

После этого хакерская группа Anonymous обнародовала информацию из базы данных компании Nestlе после отказа последней покинуть рынок России.