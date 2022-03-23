Владимир Зеленский медленно, но уверенно денацифицирует Россию, - Anonymous
Хакерская группа Anonymous заявила, что президент Украины Владимир Зеленский денацифицирует Россию
Об этом они написали в Twitter.
"Владимир Зеленский медленно, но уверенно денацифицирует Россию", - говорится в твите хакеров.
Через час Anonymous добавили, что в денацификации также принимает участие и украинский народ.
"Исправление: Владимир Зеленский и украинский народ медленно, но уверенно денацифицируют Россию", – написали Anonymous.
- Напомним, что ранее хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям , которые этого еще не сделали, иначе обещали утечку данных.
- После этого хакерская группа Anonymous обнародовала информацию из базы данных компании Nestlе после отказа последней покинуть рынок России.
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