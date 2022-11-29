Владимир Вакуленко. In memoriam
"И шел впереди тех, кто убьет его, не скрывая свою мову и любовь свою, вплоть до смерти, которую должен был съесть сам, от начала и до конца"
В день, когда Папа Римский, посылая Украине благие мысли, говорит "…а самые жестокие - чеченцы и буряты" - почему же? - потому что "не принадлежат к российской традиции",
в день, когда один поэт, блестящий преумножатель той же "традиции", пишет в фб: "слова иссякли и нескоро появятся" - и я не сомневаюсь, что так и будет, потому что молчит он уже девять месяцев,
если не учитывать анонсы литературных событий с фуршетами и репосты книжных новинок, –
в тот же день подтверждается смерть украинского писателя, который писал детские сказки и имел ясного, светлого сына, и не умел прятаться
ни за стенами, ни за словами, так что когда за ним пришли, честно сказал, что будет с близкими – с сыном своим и своей землей – до самого конца, даже если всем вместе суждено было разделить на троих одну смерть,
и шел впереди тех, кто убьет его, не скрывая своей мовы и любви своей, к смерти, которую должен был съесть сам, от начала и до конца,
ибо те, с кем можно было ее разделить, имели каждый и каждая свою собственную смерть,
"российская традиция" имеет много ее и может раздавать, не скупясь,
так что если сядете с "российской традицией" ужинать или дискутировать, или развернете ее на какой-то неожиданно красивой цитате, или примете от нее хлеба и вина, знайте: под манжетами у нее смерть, под обложкой у нее смерть, в каждом ее слове смерть, для своих и чужих смерть
и не своим или чужим – потому что нет для нее своих и чужих, а есть только те, что пролезли через ее глотку, и те, кем она подавилась, –
так она отделяет тех, кому следует причинить смерть немедленную, от тех, кому надлежит от смерти отсрочка,
так что если сядете с "российской традицией" ужинать или дискутировать, или развернете ее на какой-то неожиданно красивой цитате, или примете от нее хлеба и вина,
знайте: под манжетами у нее смерть, под обложкой у нее смерть, в каждом ее слове смерть, для своих и чужих смерть.
Смерть.
Об авторе. Остап Сливинский, писатель
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