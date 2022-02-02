Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева
Брат мэра Киева и олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко подал документы на присоединение в ряды терробороны Киева
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По словам Виталия Кличко, он проверял, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом в столице центре рекрутинга резервистов.
"А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", – добавил мэр столицы.
- Напомним, с 1 января 2022 вступил в силу закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
- 10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .
- Позднее сообщалось, что в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.
- 27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .
- По состоянию на 28 января в ряды терробороны Киева записалось уже 600 резервистов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.25
Покупка 28.25Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное