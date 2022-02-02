Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .



По словам Виталия Кличко, он проверял, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом в столице центре рекрутинга резервистов.

"А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", – добавил мэр столицы.

Напомним, с 1 января 2022 вступил в силу закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .

Позднее сообщалось, что в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.

27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .

По состоянию на 28 января в ряды терробороны Киева записалось уже 600 резервистов.

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