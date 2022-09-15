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Владимир Кличко получил германскую премию M100 Media Award, которой отметили украинский народ

15 сентября, 2022 четверг
23:04
Новости

В Потсдаме, 15 сентября, прошла церемония вручения премии в области СМИ и свободы слова. Вручили ее бывшему боксеру Владимиру Кличко

Об этом Совет премии написал в Твиттере.

Престижную награду за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения получил украинский народ.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимание в Европе. В разные годы премию получали бывший министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер, основатель организации "Врачи без границ", французский журнал Charlie Hebdo, итальянский писатель и журналист Роберто Савиано и ирландский музыкант Боб Гелдоф.

  • Напомним, Букеровская премия объявила краткий список произведений, претендующих на награду в 2022 году

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