Об этом Арьев сообщил на своей facebook-странице.

Петиция доступна для подписи по ссылке. Документ уже подписали около полутора тысяч человек.

Подаем полный текст петиции:

Учитывая массовое убийство по меньшей мере 53 украинских военнопленных защитников Мариуполя, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года в Оленовке;

Принимая во внимание попытки Российской Федерации сразу обвинить Украину в том, что это она сама убила своих военнослужащих в тюрьме в Оленовке, обстреляв их ракетой GMLRS из РСЗО HIMARS, которые оказались совершенно ложными и не вызывали доверия у мира;

Учитывая, что имеющиеся спутниковые снимки места трагедии и выводы экспертов указывают на применение термобарического боезапаса внутри здания тюрьмы;

Учитывая, что при имеющихся доказательствах убийство защитников Мариуполя в Оленовке имеет все признаки совершенного Российской Федерацией террористического акта против беззащитных украинских военнопленных;

Учитывая, что это военное преступление, совершенное Россией, является нарушением Женевских конвенций обращения с военнопленными;

Учитывая, что действия Российской Федерации в Украине являются неспровоцированной военной агрессией против суверенного государства, приводят к гибели тысяч мирных граждан в результате обстрелов и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, являющейся проявлением террора;

Учитывая необходимость противодействовать военным действиям и новым террористическим атакам Российской Федерации против Украины;

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ

Выражаем осуждение циничного убийства украинских военнопленных, защитников Мариуполя, совершенное Российской Федерацией в ночь на 29 июля 2022 года в Оленовке;

Призываем ООН и Международный комитет Красного Креста немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией, и направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста на территорию колонии в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии;

Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста и Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в Европе принять меры для постоянного контроля условий содержания всех украинских военнопленных, находящихся на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины;

Призываем Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста и Независимую международную медицинскую гуманитарную организацию "Врачи без границ" безотлагательно сделать все возможное для освобождения без всяких предусловий пленных женщин-медиков, среди которых есть беременные и раненые.

Призываем международные институты активизировать усилия по обмену и возвращению в Украину военнопленных защитников Мариуполя, поскольку только усилия Украины не дают для этого необходимых результатов;

Обращаемся к Организации Объединенных Наций, Европейскому Союзу, Европейскому Совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств-членов НАТО:

признать действия Российской Федерации по убийству украинских военнопленных защитников Мариуполя, совершенны Российской Федерацией в ночь на 29 июля 2022 года в Оленовке, террористическим актом;

признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма;

усилить давление на Российскую Федерацию и государства, которые сотрудничают с ней и поддерживают ее террористический режим, в том числе путем введения санкций, предусмотренных в соответствии со статусом государства – спонсора терроризма, включая полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с Российской Федерацией и отключением от системы SWIFT всех финансовых учреждений Российской Федерации.

Мы считаем, что полноценное использование вышеприведенных возможностей, имеющихся у Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Европейского Совета, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентов и правительств государств-членов НАТО, Международного комитета Красного Креста, Независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" при наличии политической воли значительно быстрее заставит Российскую Федерацию отказаться от продолжения неспровоцированной агрессии против Украины и прекратить свою террористическую деятельность, а виновные лица понесут наказание за военные преступления и террор против Украины.

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