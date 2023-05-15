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Владимир Арьев: судьи проигнорировали ходатайство о взятии на поруки полковника Червинского

15 мая, 2023 понедельник
17:19
Новости

Судьи Киевского апелляционного суда проигнорировали ходатайство о взятии на поруки разведчика Романа Червинского. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев

Он был единственным из поручителей, кому суд разрешил во время заседания объявить свое ходатайство, пишет официальный сайт партии "ЕС".

Также полковника Червинского был готов взять на поруки народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондар, народный депутат Гео Лерос и народный депутат VIII созыва Андрей Тетерук.

"Ожидаемо прокурор заявил о закрытом заседании. Но в предыдущем суде тех поручителей, кто готов был Романа взять на поруки, оставили в зале суда, чтобы они могли наблюдать, слушать сам процесс. Эта коллегия судей нас выдворила, как и всех, за дверь, аргументируя тем, что они руководствуются КПК. Я тогда спросил, почему тогда предыдущий нас оставил? То есть там эти не руководствовались КПК или вы не руководствуетесь, а там эти руководствовались. То есть это какие-то двойные стандарты", - возмутился Михаил Бондар.

Фото: eurosolidarity.org

"Мое ходатайство апелляционному суду Киева о взятии Романа Червинского на поруки, судьи Юрдыга О.С., Фрис Т.В. и Мельник В.В. проигнорировали. Офицера оставили под стражей", – констатировал Арьев.

Народный депутат считает это политической местью за честно названные Червинским фамилии сорвавших спецоперацию против вагнеровцев в 2020 году.

"После 60 дней истекает срок действия ареста. Будем бороться дальше. Как это было с Риффмастером", – отмечает Арьев.

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