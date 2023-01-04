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Владимир Арьев: отменить аукционы для закупок за бюджетные средства через Прозорро – шаг назад в реформах

4 января, 2023 среда
16:09
Экономика

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев назвал "плохим решением" отмену аукционов для закупок через Прозорро. Депутат подчеркивает: так, маленькими шагами рушатся большие европейские реформы

"Отменить аукционы для закупок за бюджетные средства через Прозорро – шаг назад в реформах. Это, как минимум, означает, что государство будет тратить больше средств, а вероятность коррупционных историй возрастет. Объяснение правительства, что из-за отключения электроэнергии невозможно проводить аукционы – такое себе. Для того, чтобы подать заявку на участие в закупке тоже нужен свет, и я слабо верю в то, что это всего на полгода – слишком велик соблазн и слишком легко объяснить продление срока военным положением", – отмечает Арьев. Он также отметил, что это, к сожалению, не первая реформа, которую откатывают назад: "Просто от пирога отрезают маленькие кусочки и резкие изменения не ощущаются. Однако пирог уменьшается у государства и оказывается у тех, кто держит нож. Так было с Нафтогазом, так только что случилось с наблюдательным советом ПриватБанка", – констатирует Владимир Арьев.

Он также возмущен отсутствием реакции антикоррупционных активистов. "Молчание ягнят. Те, кто раньше горой стоял за реформы государственных закупок, сейчас едва слышны или не существуют вовсе. Пример некоторых записных антикоррупционеров, которые сейчас со всех сторон обслуживают Офис президента, должен все объяснить, но эрозия ценностей гражданского общества не добавляет оптимизма. И это касается не только Прозорро. Незаконное закрытие телеканалов и политическая цензура на телемарафоне - и тишина. Уничтожение парламентаризма - то же самое. Разбазаривание средств - поиск оправдания. Список длинный", - отмечает народный депутат.

"Эта война должна выкристаллизовать новых лидеров общественности, чтобы Украина могла двигаться в Евросоюз. Пока навязывают поворознюков и арестовичей, но с таким лидерством нам дорога в Туркменистан. Сообщества уже должны выделять из себя новых. Тех, кто не продался за должность или медали, кто принципы ставит превыше карьеры, кто может поднять голову во времена жесткого мейнстрима и указать на голого короля", – пишет Арьев.

"А за ситуацией с отменой аукционов в Прозорро мы будем внимательно следить. Война все не спишет", – отмечает Владимир Арьев.

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Петр Порошенко
Европейская солидарность
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