Владимир Александрович начинает нервничать: Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях
Мэр Киева Виталий Кличко отказался прямо отвечать на вопрос, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины
Об этом Кличко рассказал в интервью Радио Свобода .
Мэр Киева признался, что опасается спекуляций вокруг темы своего возможного похода в президенты.
"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – сказал Кличко.
В то же время, он отметил, что его партия "УДАР" примет участие в выборах в Верховную Раду.
- Напомним, 31 августа Виталий Кличко заявил, что для него должность президента не является целью пребывания в политике .
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