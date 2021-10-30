Владимир Александрович начинает нервничать: Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях

Об этом Кличко рассказал в интервью Радио Свобода .

Мэр Киева признался, что опасается спекуляций вокруг темы своего возможного похода в президенты.

"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – сказал Кличко.

В то же время, он отметил, что его партия "УДАР" примет участие в выборах в Верховную Раду.