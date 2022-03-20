Владельцы жилья, приютившие переселенцев бесплатно, получат по 450 грн в месяц

Об этом министерство сообщило на своем сайте.



"Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", – рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.



Как разъяснило министерство, желающие приютить переселенцев могут обратиться к местным властям, в частности, через сайт "Прихисток", а в будущем это можно будет сделать через приложение "Дия".



"Дело в том, что органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей", – пояснил Минрегион.

А дальше ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления. При этом в Минрегионе не назвали конкретную дату, когда такие выплаты могут начаться.

Напомним, по подсчетам ООН, в результате военных действий России в Украине 10 млн человек покинули свои дома и были вынуждены искать более безопасное убежище в родной стране или за рубежом.

В ЕС обнародовали инструкции по предоставлению временной защиты для украинских беженцев



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