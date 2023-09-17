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OPINION

Владельцы телевизионной кнопки и армии ботов готовятся к выборам

Александр Мирный
17 сентября, 2023 воскресенье
18:09
Мнение

Хочу напомнить, что основные принципы военной пропаганды были изложены британским дипломатом, лордом Понсоби в книге "Ложь во время войны" (1928 г.)

Суть изложенного в книге:

1. Мы не хотим воевать!

Главное убедить людей в том, что они ненавидят нас и уже начали, или готовы начать первыми активные действия.

2. "Мы" воюем только по "их" вине!

Это они начали войну или стремятся ее начать вот-вот.

"Мы" просто вынуждены защищаться.

3. Лидер "их" – сатана в человеческом облике!

Как писал автор: "Не обязательно заставлять ненавидеть всех. Нужно олицетворять личность врага, показать всем "своим", что руководитель врага это безумный, лживый, продажный человек.

4. Мы боремся за справедливое дело.

Автор: "Не стоит говорить о том, что в каждой войне, в первую очередь, добиваются экономической цели, нужно подчеркивать только гуманитарную составляющую."

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5. Враг целенаправленно совершает преступления, мы случайно.

6. Враг использует запрещенные приемы, запрещенное оружие.

7. Представители культуры, искусства, интеллектуалы, элита страны поддерживают нас.

8. Наше дело священно!

9. Любой, кто сомневается в правдивости наших слов – предатель!

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Почему об этих манипуляционных приемах напоминаю?

Ответ очевиден.

К сожалению, не только Россия пользуется такими советами.

Владельцы телевизионной кнопки и армии ботов тоже начали готовиться к выборам в Украине.

Будьте бдительны!

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Об авторе. Александр Мирный, предприниматель, украинский политик

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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