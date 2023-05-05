Владельцы "Манчестер Сити" купили еще один футбольный клуб
Эмиратский спортивный холдинг City Football Group стал мажоритарным акционером бразильского футбольного клуба "Бая"
Об этом сообщает официальный сайт клуба "Бая".
City Football Group приобрёл 90% акций ФК "Бая". 10% сохранились за прошлыми владельцами клуба, вышедшего в прошлом году в элитный дивизион Бразилии.
Процесс покупки клуба длился больше года. "Бая" стала 12-м клубом в системе City Football Group. Холдинг также владеет английским "Манчестер Сити", испанской "Жироной", итальянским "Палермо", французским "Труа", бельгийским "Ломмелем", американским "Нью-Йорк Сити", китайским "Сычуань Цзюню", австралийским "Мельбурн Сити", японским "Йокогамой Ф. Маринос" и индийским "Мумбаи Сити". У CFG также есть клуб-партнер – "Боливар" из Боливии.
В стартовых трех турах по возвращении в Серию А "Бая" одержала 1 победу и дважды проиграла. Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
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