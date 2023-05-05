Владельцы "Манчестер Сити" купили еще один футбольный клуб

Об этом сообщает официальный сайт клуба "Бая".

City Football Group приобрёл 90% акций ФК "Бая". 10% сохранились за прошлыми владельцами клуба, вышедшего в прошлом году в элитный дивизион Бразилии.

Процесс покупки клуба длился больше года. "Бая" стала 12-м клубом в системе City Football Group. Холдинг также владеет английским "Манчестер Сити", испанской "Жироной", итальянским "Палермо", французским "Труа", бельгийским "Ломмелем", американским "Нью-Йорк Сити", китайским "Сычуань Цзюню", австралийским "Мельбурн Сити", японским "Йокогамой Ф. Маринос" и индийским "Мумбаи Сити". У CFG также есть клуб-партнер – "Боливар" из Боливии.

В стартовых трех турах по возвращении в Серию А "Бая" одержала 1 победу и дважды проиграла. Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице.