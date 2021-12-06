Владельцы экономического паспорта получат вдобавок огромный государственный долг, - Кушнирук
Совершеннолетние, получившие экономический паспорт в соответствии с президентской инициативой, будут жить в государстве с огромным государственным долгом
Такой прогноз озвучил Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Что значит инициатива господина президента? Что средства, которые должны поступить в госбюджет, будут оттуда забираться. Соответственно, дефицит будет расти. А значит, нужно будет больше заимствований, чтобы покрыть расходы, предусмотренные в текущем режиме. Соответственно, когда молодые люди достигнут 18 лет и получат какие-то деньги — но при этом получат и огромный государственный долг", — сказал Кушнирук.
Он также выразил оговорку, что накопленные средства будут обесцениваться.
"Подобные инициативы есть в странах, у которых есть огромные сверхдоходы от добычи в первую очередь нефти и газа. И потому они могут себе позволить не тратить эти средства в текущем режиме, а откладывать их, имея в виду, что у них бюджет профицитный", – объяснил экономист.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в марте 2021 анонсировал введение экономического паспорта украинца.
- 1 декабря, во время ежегодного обращения в Верховную Раду Зеленский заявил , что внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду до 10 декабря.
- Президент Владимир Зеленский 6 декабря внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6394 "Об экономическом паспорте", согласно которому плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей - граждан Украины.
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