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Владельцы Альфа-Банка и другие кремлевские олигархи должны оставаться под санкциями – обращение

15 мартa, 2023 среда
18:28
Общество

Представители украинского и международного гражданского общества и академических кругов обратились к институтам ЕС и Великобритании, осуществляющим надзор за санкциями

Обращение обнародовано на сайте Центра противодействия коррупции

Инициаторы обращения подчеркнули, что они возмущены недавними случаями снятия санкций с прокремлевских деятелей и их приспешников, а также попытками исключить отдельных кремлевских олигархов из санкционных списков и отбелить их репутацию.

В обращении напоминают, что 1 марта глава Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в России Леонид Волков в статье для Bloomberg предложил чиновникам ЕС и Великобритании снять санкции с некоторых кремлевских олигархов. Он сказал, что считает это "приемлемым стимулом для других российских олигархов порвать с Владимиром Путиным". Также Волков утверждал, что "только при наличии стратегии выхода санкции будут эффективными" и что осуждающим войну олигархам "нужно дать четкий выбор – сделайте это и это, и санкции будут сняты". В качестве примеров таких олигархов, заслуживающих ослабления санкций, Волков вспомнил о миллиардере Михаиле Фридмане и его партнерах по Альфа-Банку – он не считает, что "они каким-то образом связаны с путинским режимом" или "должны нести ответственность за его преступления" .

"В то время, когда режим, построенный Путиным и олигархами, совершает геноцид, мы считаем такие предложения и заявления неприемлемыми и морально и политически порочными", - отмечается в обращении.

Подписанты обращения добавляют: "Украина и ее союзники на Западе ничего не должны российским олигархам, вместо этого мы ожидаем полных репараций".

"Если олигархи хотят получить стратегию ухода от Путина, они могут сделать это прямо сейчас, воспользовавшись имеющимися программами защиты свидетелей или другими способами легально очиститься от своих преступлений, совершенных в течение десятилетий бок о бок с Кремлем. Попытка отбеливания и получения "опций" для выхода из-под санкций для друзей-покровителей не достигнет ничего, кроме дальнейшей дискредитации тех, кто выступает в роли лоббистов олигархов под видом антикоррупционных активистов", – отмечается в обращении.

В документе напоминают, что причины, по которым кремлевские олигархи из Альфа-Банка попали под санкции, "остаются неизменными и вытекают из подавляющего большинства открытых источников, которые любой здравомыслящий антикоррупционный расследователь может легко проверить".

"Эти причины включают близость к Путину, его кремлевскому окружению и российской разведке, подрыв суверенитета Украины, финансирование российской оборонной промышленности и стратегического экспорта/торговли, откровенную коррупцию в нефтяных соглашениях, которыми лично руководят Путин и Сечин, многочисленные случаи корпоративного рейдерства, подрыв западных институтов и безопасности, а также атаки на американские, британские и другие СМИ, гражданское общество и активистов с целью подавления свободы слова и критики", – отмечают представители гражданского общества.

Исходя из этого, они призывают Совет Евросоюза, Суд ЕС, правительство Великобритании и все другие соответствующие институты ЕС и Великобритании, которые участвуют в процессе пересмотра санкций против России:

  • Держать под санкциями кремлевских олигархов из Альфа-Банка и всех близких соратников Путина до окончания войны и выплаты Россией полных репараций Украине

  • Публиковать больше информации о преступлениях российских олигархов, поскольку мы знаем, что у западных правоохранительных органов есть дополнительная информация об их деятельности, которую до сих пор держат подальше от глаз общественности

  • Раскрыть информацию о точной сумме замороженных активов в каждой стране по каждому подсанкционному лицу и компании

  • Расширить санкции против российских олигархов и ускорить репарации от них на военные расходы, восстановление и реконструкцию Украины

Обращение поддержали такие институты, как Центр противодействия коррупции, Международный центр Украинской Победы, Центр аналитических исследований и противодействия гибридным угрозам, Всеукраинское объединение "Автомайдан", Объединенный балтийско-американский национальный комитет (JBANC), США, Трансперенси Интернешн DEJURE, European Resilience Initiative Center, Конгресс национальных общин Украины, Ассоциация реинтеграции Крыма, Freedom for Eurasia, Austria, Kyrgyzstan, Canadian Center для разработки демократии в России, Stockholm Centre для Eastern European Studies, а также десятки индивидуальных подписантов, среди которых активисты ЦПК, представители общественных организаций, журналисты, политики и другие.

  • Напомним, еще осенью Фридман заявлял о готовности докапитализировать Альфа-Банка Украина на $1 млрд или передать его под контроль государства, взамен избавления от санкций.
  • На днях Financial Times написал, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
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