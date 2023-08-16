Владельцам премиум-подписки у Х стала доступна новая вкладка Highlights

Об этом говорится на странице поддержки Blue/X Premium.

Так, новая функция предлагает добавлять свои лучшие или любимые публикации на вкладку Highlights.

"Выделите свои лучшие сообщения, и они появятся в вашем профиле на специальной вкладке", – пишут разработчики.

Отмечается, что доступ к вкладке пока доступен ограниченному кругу пользователей, однако вскоре ею смогут пользоваться все подписчики.

Чтобы добавить публикацию на вкладку Highlights, нужно нажать на меню с тремя точками и выбрать опцию "Добавить/удалить из Highlights".

Справка: X Premium - это платная подписка, которая добавляет синюю метку в ваш аккаунт и предлагает доступ к выбранным функциям, таким как редактирование публикации, форматирование текста или выделение сообщений. Локализованная цена на премиум-подписку сейчас составляет от 8$ в месяц или 84$ в год.

Состоявшиеся нововведения в Twitter

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер представил новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск такжеобъявил , что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

Впоследствии, 16 августа, Маск превратил TweetDeck в продукт только для подписчиков.