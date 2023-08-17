Владельца AliExpress НАПК внесло в список спонсоров войны
НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России
Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Там напомнили, что в 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий распределение Alibaba Group на 6 групп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica, 1688.com), Local Services Group ( Amap, Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media и Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).
"На территории России наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ(РУ)". Владельцем ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в России, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров. НОК.
Также известно, что китайская компания Quzhou Nova закупила медный сплав с временно оккупированных территорий Донбасса. Так, в период с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 с Дебальцевского завода металлургического машиностроения было вывезено 3220 тонн сырья. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск.
"Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, которые продает на платформах Alibaba", – рассказали в НАПК.
- По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАПК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.
- 10 августа в список попал крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi.
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