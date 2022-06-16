Владелец СТО в Киеве пытался продать завезенные для ВСУ авто
Прокуратура разоблачила мужчину, который пытался продать два внедорожника, завезенных для нужд армии
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура по телеграммам.
По ее сообщению, столичный предприниматель, владелец СТО, разоблачен на продаже внедорожников ВСУ, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи.
Согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые были ввезены в Украину для передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.
Так, 2 июня покупатель после осмотра внедорожников передал задаток на сумму $400. Далее после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму $6,1 тыс. задержали, отметила прокуратура.
"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.
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