Владелец СТО в Киеве пытался продать завезенные для ВСУ авто

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура по телеграммам.

По ее сообщению, столичный предприниматель, владелец СТО, разоблачен на продаже внедорожников ВСУ, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи.



Согласно материалам следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые были ввезены в Украину для передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.



Так, 2 июня покупатель после осмотра внедорожников передал задаток на сумму $400. Далее после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму $6,1 тыс. задержали, отметила прокуратура.



"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Харьковской области арестованы активы российских компаний на 40 млн грн.

Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов.

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