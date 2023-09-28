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Владелец сети IKEA окончательно продал свой бизнес в России

28 сентября, 2023 четверг
16:01
Новости

По состоянию на 28 сентября Ingka Centres, компания-владелец транснациональной корпорации IKEA, основанной в Швеции, продала свои активы и вышла с российского рынка

Об этом сообщает Ingka Centres.

"Теперь мы можем подтвердить, что Ingka Centres достигла соглашения о продаже своего российского портфеля из 14 торговых центров "МЕГА" дочерней компании группы "Газпромбанка"", - говорится в заявлении.

Сообщается, что сотрудники в России будут трудоустроены новым владельцем.

Ingka Centres, работавшая в России на протяжении более 20 лет, завершила процесс продажи своего российского портфеля торговых центров. Этот процесс был чувствительным, чрезвычайно сложным и конфиденциальным из-за масштабности портфеля, операционной сложности, нормативно-правовой базы и весомости торговых центров MEGA для людей, добавляют в релизе.

Что известно о работе сети IKEA в РФ

В марте 2022 г. IKEA приостановила свою деятельность в России после ее вторжения в Украину, но товары компании продавали на маркетплейсах. Впоследствии в июне того же года компания по производству мебели заявила, что уходит из России и Беларуси, все активы компании обещали продать другому владельцу.

По состоянию на 22 февраля 2023 г. товары IKEA были все еще доступны в России, хотя всех 17 магазинов были закрыты, по данным пресс-службы корпорации.

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