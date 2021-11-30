Владелец ПСЖ опроверг информацию о приглашении Зидана в клуб

Об этом сообщает Sport.es .



Аль-Хелайфи заверил, что в команде продолжит работу Маурисио Почеттино.



"Почеттино – наш тренер. Он счастлив быть с нами и мы счастливы быть с ним. Всем нужно время. Мы не контактировали с Зиданом. Он отличный тренер, но у нас тоже очень хороший тренер", – сказал владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.



Контракт Маурисио Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года. Сообщалось, что аргентинец может возглавить "Манчестер Юнайтед", но в английский клуб отправился работать немец Ральф Рангник.

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