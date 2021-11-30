Владелец ПСЖ опроверг информацию о приглашении Зидана в клуб
Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о возможном назначении Зинедина Зидана на должность главного тренера команды
Об этом сообщает Sport.es .
Аль-Хелайфи заверил, что в команде продолжит работу Маурисио Почеттино.
"Почеттино – наш тренер. Он счастлив быть с нами и мы счастливы быть с ним. Всем нужно время. Мы не контактировали с Зиданом. Он отличный тренер, но у нас тоже очень хороший тренер", – сказал владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.
Контракт Маурисио Почеттино с французской командой действует до лета 2023 года. Сообщалось, что аргентинец может возглавить "Манчестер Юнайтед", но в английский клуб отправился работать немец Ральф Рангник.
- 17 ноября стало известно, что экстренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в МЮ , потому что он заинтересован в работе в ПСЖ.
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- 22 ноября сообщалось, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино склоняется к тому, чтобы принять предложение МЮ .
- 29 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Ральфа Рангника на должность главного тренера.
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