Владелец ночного клуба в Мариуполе Михаил Пуришев организовал конвои для эвакуации 200 человек, - CNN
Украинец превратил свой ночной клуб в бомбоубежище и эвакуировал две сотни человек в поврежденном обстрелами фургоне
Об этом мужчина сообщил в интервью CNN.
Мариуполь рассказал, что люди отчаянно борются за еду и воду, поскольку гуманитарной помощи не хватает для всех.
"И все они там просто бьются. Во время одной из этих поездок они чуть не перевернули мой фургон, и это было просто выживание", – вспоминает Пуришев.
По его словам, он боялся больше не увидеть своих детей, но также продолжал думать о людях, которые все еще нуждаются в его помощи и новых поездках, которые ему нужно было совершить.
"Больно, что это 21 век, что это происходит в нашей стране. Это происходит в моем городе. Это боль. Это боль нашей страны", - сказал он CNN.
Известно, что кроме эвакуации людей Михаил Пуришев также превратил свой ночной клуб в бомбоубежище.
- Напомним, около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за неблагоприятных условий для жизни и антисанитарию.
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