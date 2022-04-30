Владелец ночного клуба в Мариуполе Михаил Пуришев организовал конвои для эвакуации 200 человек, - CNN

Об этом мужчина сообщил в интервью CNN.



Мариуполь рассказал, что люди отчаянно борются за еду и воду, поскольку гуманитарной помощи не хватает для всех.



"И все они там просто бьются. Во время одной из этих поездок они чуть не перевернули мой фургон, и это было просто выживание", – вспоминает Пуришев.

По его словам, он боялся больше не увидеть своих детей, но также продолжал думать о людях, которые все еще нуждаются в его помощи и новых поездках, которые ему нужно было совершить.



"Больно, что это 21 век, что это происходит в нашей стране. Это происходит в моем городе. Это боль. Это боль нашей страны", - сказал он CNN.



Известно, что кроме эвакуации людей Михаил Пуришев также превратил свой ночной клуб в бомбоубежище.