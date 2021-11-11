Владелец "Дженоа" рассказал, почему выбрал Шевченко на должность главного тренера

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По его словам, как и со всеми принимаемыми в бизнесе решениями, это был нелегкий процесс, а Шевченко назначили тренером "Дженоа" вовсе не за его громкое имя.

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы учли, что он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения. Нас убедила его репутация, никто не сказал ничего негативного о нем", - объяснил Вондер.

Андрей Шевченко договорился с "Дженоа" о контракте до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии, был основан в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016-го по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

9 ноября стало известно, что украинский тренер хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

10 ноября Андрей Шевченко сформировал тренерский штаб в итальянском футбольном клубе "Дженоа".

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