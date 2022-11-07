Владелец ЧВК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США

Об этом сообщает издание "Радио свобода" , ссылаясь на связанную с Пригожиным пресс-службу компании "Конкорд", которая впоследствии удалила сообщение.

"Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - цитирует ответ Пригожина пресс-служба.

Тема вмешательства РФ в выборы снова стала актуальна перед 8 ноября, а именно промежуточными выборами в конгресс США.

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Именно завтра определят всех 435 членов палаты представителей, обладателей 35 из 100 мандатов сената, а в 36 штатах состоятся выборы губернаторов.

5 октября Джо Байден заявил , что будет участвовать в президентских выборах США, которые пройдут в 2024 году.

9 октября Трамп заявил, что администрация Байдена спровоцировала Путина на вторжение в Украину. Он также в очередной раз подчеркнул, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло, останься он на посту президента США.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность передачи Украине систем ПВО Hawk.

4 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил , что Соединенные Штаты сегодня должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Сегодня экс-президент США Дональд Трамп заявил , что планирует снова баллотироваться в 2024 году на должность главы государства.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.

25 октября украинская разведка сообщила, что в ЧВК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

Британская разведка поймала Пригожина на лжи об успехах ЧВК Вагнера на Донбассе.

Россия стремится вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США с помощью ботоферм. Россияне дискредитируют правительство демократов с помощью ботоферм, так они хотят понизить помощь США Украине и усилить позиции республиканцев.

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