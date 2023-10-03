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Вкусный и нежный морковный торт. Классический рецепт
Предлагаем приготовить в домашних условиях вкусный и нежный морковный торт с черносливом, сметанным кремом и грецкими орехами
Классический морковный торт (пирог)
Ингредиенты:
Для лепешек
- морковь – 250 г
- чернослив без косточек – 120 г
- грецкие орехи - 50 г
- масло – 150 мл
- три яйца
- мед – 25 г
- сахар – 160 г
- мука пшеничная – 230 г
- корица молотая – половина чайной ложки
- разрыхлитель – две чайные ложки
Для крема
- сметана жирная – 400 г
- сахарная пудра – 80 г
- сахар ванильный - 8 г
Для украшений
- чернослив – 30 г
- орехи грецкие – 20 г
Для подготовки формы
- растительное масло
- мука пшеничная
Пошаговый рецепт приготовления морковного торта:
- просеиваем муку
- заливаем чернослив горячей водой
- оставляем на пять минут
- обжариваем орехи на сухой сковороде
- чистим морковь
- моем ее и натираем на мелкой терке
- вбиваем в чашу яйца
- добавляем жидкий мед и сахар
- сбиваем венчиком
- вливаем масло
- перемешиваем
- сливаем с черносливую воду
- обсушиваем
- мелко нарезаем
- орехи рубим на крупную крошку
- добавляем орехи и чернослив в чашу с яичной смесью
- перемешиваем
- туда же отправляем тертую морковь
- перемешиваем
- всыпаем муку, разрыхлитель и корицу
- замешиваем густое тесто
- включаем духовку и разогреваем ее до 180 градусов
- форму для выпечки смазываем маслом и посыпаем мукой
- разделяем тесто на две равные части
- выкладываем одну частицу в форму
- выпекаем пол часа лепешку в горячей духовке при температуре 180 градусов
- вынимаем лепешку из формы
- охлаждаем
- то же самое делаем со второй частью теста
- острым ножом разрезаем каждый корж вдоль на равные части
- соединяем сметану, сахарную пудру и ванильный сахар
- сбиваем в пышную массу
- смазываем три коржа кремом
- выкладываем их друг на друга
- сверху должна быть перевернута верхушка одного из лепешек
- смазываем верх и бока морковного торта с черносливом и орехами сливочным кремом
- разравниваем с помощью широкого ножа
- украшаем морковный торт орехами и черносливом
- ставим морковный торт со сметанным кремом в холодильник.
- даем настояться два часа.
Приятного аппетита!
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