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Вкусные салаты на праздничный стол. Делимся рецептами

5 сентября, 2023 вторник
19:06
салат цезарь

Салаты на праздничный стол – это одно из обязательных блюд для хорошего застолья. Салаты могут быть питательными и лёгкими. Предлагаем три базовых салатика к праздничному столу

Салат Цезарь с курицей, классический рецепт

Ингредиенты:

  • листья салата
  • пармезан – 100 г
  • две куриные грудки
  • белый хлеб – 150 г
  • три зубчика чеснока
  • одно куриное яйцо
  • пять помидоров черри
  • одна чайная ложка зернистой горчицы
  • оливковое масло – 150 мл
  • две столовые ложки белого винного соуса
  • щепотка соли
  • черный перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

  • нарезаем хлеб крупными кубиками
  • выкладываем на разогретую сковороду
  • сбрызгиваем оливковым маслом
  • бросаем пару раздавленных зубчиков чеснока
  • жарим на среднем огне
  • моем куриное филе
  • высушиваем бумажным полотенцем
  • приправляем солью и черным перцем
  • поджариваем на раскаленной сковороде до золотистого цвета
  • снимаем с огня
  • слегка надрезаем поперек на несколько кусочков
  • взбиваем в блендере яйцо, зубчик чеснока, горчицу, оливковое масло, уксус, соль и черный молотый перец
  • моем и просушиваем листья
  • рвём их руками
  • кладем в сосуд для салата
  • на салатные листья выкладываем курицу
  • поливаем соусом
  • выкладываем сухарики
  • выкладываем нарезанный тонкими пластинами пармезан
  • дополняем салат Цезарь помидорами черри.

Салат из фасоли "Пикантный"

Ингредиенты:

  • фасоль красная в собственном соку – одна банка
  • крабовые палочки – 100 г
  • помидоры – две штуки
  • майонез
  • зелень – одна пучка
  • чеснок (по вкусу)
  • соль и перец черный молотый (по вкусу)
  • сухарики (по вкусу)

салат з червоної квасолі та крабових паличок

Фото: etnosoft

Пошаговый рецепт приготовления:

  • мелко нарезаем крабовые палочки
  • с фасоли сливаем жидкость
  • нарезаем небольшими кусочками помидоры
  • режем зелень
  • выдавливаем чеснок
  • все смешиваем
  • солим
  • перчим
  • заправляем майонезом
  • добавляем сухарики.

Салат с копченой грудкой и грибами

Ингредиенты:

  • пять вареных яиц
  • сыр – 150 г
  • грудка куриная копченая – 200 г
  • грибы маринованные – 200 г
  • майонез или сметана
  • зелень для украшения

салат з куркою, яйцями і грибами

Фото: cook-today

Пошаговый рецепт приготовления:

  • у отваренных на вкрутую яиц отделяем белки от желтков
  • отдельно их натираем
  • мелко нарезаем мясо и грибы
  • натираем на мелкой терке сыр
  • мясо заправляем майонезом
  • выкладываем слоями снизу вверх: мясо-грибы-майонез-белки-майонез-сыр-майонез-желтки
  • украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

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