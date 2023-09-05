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Вкусные салаты на праздничный стол. Делимся рецептами
Салаты на праздничный стол – это одно из обязательных блюд для хорошего застолья. Салаты могут быть питательными и лёгкими. Предлагаем три базовых салатика к праздничному столу
Салат Цезарь с курицей, классический рецепт
Ингредиенты:
- листья салата
- пармезан – 100 г
- две куриные грудки
- белый хлеб – 150 г
- три зубчика чеснока
- одно куриное яйцо
- пять помидоров черри
- одна чайная ложка зернистой горчицы
- оливковое масло – 150 мл
- две столовые ложки белого винного соуса
- щепотка соли
- черный перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
- нарезаем хлеб крупными кубиками
- выкладываем на разогретую сковороду
- сбрызгиваем оливковым маслом
- бросаем пару раздавленных зубчиков чеснока
- жарим на среднем огне
- моем куриное филе
- высушиваем бумажным полотенцем
- приправляем солью и черным перцем
- поджариваем на раскаленной сковороде до золотистого цвета
- снимаем с огня
- слегка надрезаем поперек на несколько кусочков
- взбиваем в блендере яйцо, зубчик чеснока, горчицу, оливковое масло, уксус, соль и черный молотый перец
- моем и просушиваем листья
- рвём их руками
- кладем в сосуд для салата
- на салатные листья выкладываем курицу
- поливаем соусом
- выкладываем сухарики
- выкладываем нарезанный тонкими пластинами пармезан
- дополняем салат Цезарь помидорами черри.
Салат из фасоли "Пикантный"
Ингредиенты:
- фасоль красная в собственном соку – одна банка
- крабовые палочки – 100 г
- помидоры – две штуки
- майонез
- зелень – одна пучка
- чеснок (по вкусу)
- соль и перец черный молотый (по вкусу)
- сухарики (по вкусу)
Фото: etnosoft
Пошаговый рецепт приготовления:
- мелко нарезаем крабовые палочки
- с фасоли сливаем жидкость
- нарезаем небольшими кусочками помидоры
- режем зелень
- выдавливаем чеснок
- все смешиваем
- солим
- перчим
- заправляем майонезом
- добавляем сухарики.
Салат с копченой грудкой и грибами
Ингредиенты:
- пять вареных яиц
- сыр – 150 г
- грудка куриная копченая – 200 г
- грибы маринованные – 200 г
- майонез или сметана
- зелень для украшения
Фото: cook-today
Пошаговый рецепт приготовления:
- у отваренных на вкрутую яиц отделяем белки от желтков
- отдельно их натираем
- мелко нарезаем мясо и грибы
- натираем на мелкой терке сыр
- мясо заправляем майонезом
- выкладываем слоями снизу вверх: мясо-грибы-майонез-белки-майонез-сыр-майонез-желтки
- украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
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