Вкусные недорогие салаты: топ-5 рецептов на каждый день
Салаты простые и недорогие – именно то, что каждая хозяйка должна иметь в своей копилке рецептов. Ведь их можно подавать отдельно или как дополнение к другим блюдам
Рецептов салатов очень много, с самыми разными составляющими и вкусовыми качествами. Следовательно, они могут быть легкими или более насыщенными и питательными, включая много полезных ингредиентов. Мы добавили в наш список бюджетные салаты со свежими, маринованными и вареными продуктами, которые подойдут для приготовления на каждый день и к праздничному столу.
Салат из помидоров и куриной грудки
Ингредиенты:
- твердый сыр – 50 г
- хлеб – 2 кусочка
- два помидора
- зубок чеснока
- одна куриная грудка (среднего размера)
- зелень (петрушка, укроп)
- натуральный йогурт – 1 ст. л.
- соль, перец (по вкусу)
- растительное масло – 1-2 ст. л.
Пошаговое приготовление:
- Овощи и зелень моем. Нарезаем помидоры, зелень и сыр кубиками.
- Два ломтика хлеба подсушиваем на сухой сковороде на маленьком огне 2-4 минуты. Затем натираем гренки чесноком и режем кубиками.
- Куриную грудку моем, просушиваем бумажными полотенцами и режем на кусочки.
- В сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Жарим куриную грудку на среднем огне, добавляем специи и соль и готовим до готовности.
- Все ингредиенты смешиваем (помидоры, сыр, зелень, гренки, куриная грудка), заправляем натуральным йогуртом и солим. Готово!
Фото: Metro
Бюджетный салат из свеклы "Барби"
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт. (среднего размера)
- маринованные или соленые огурцы – 300 г
- лук репчатый – 1 шт.
- куриные яйца – 3-4 шт.
- перец и другие специи (по вкусу)
- майонез – 2 ст. л.
- растительное масло – 1-2 ст. л.
- зелень (укроп, петрушка)
Пошаговое приготовление:
- Помойте свеклу. Переложите ее в кастрюлю и налейте воды столько, чтобы свекла была полностью покрыта. После закипания варить до готовности около 40-60 минут. После приготовления снимаем шкурку и натираем на крупной терке.
- В другую кастрюлю кладем куриные яйца, добавляем воду и ставим на огонь. После закипания убавляем огонь до минимального и варим 8-10 минут.
- В салатницу кладем мелко нарезанные огурцы и зелень. Добавляем отварные яйца нарезанные кубиками и свеклу натертую.
- Режем мелко лук. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь и поджариваем лук до золотистого цвета на среднем огне. Добавляем его в салат, заправляем майонезом и специями (солить не нужно). Готово!
Фото: Pinterest
Простой салат с колбасой и капустой "Моя леди"
Ингредиенты:
- одна белокочанная капуста (маленького размера)
- кукуруза консервированная – 1 банка
- колбаса копченая/ветчина – 200 г
- сухарики пшеничные (любой вкус) – 1 пачка (100 г)
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль и перец (по вкусу)
Пошаговое приготовление:
- Капусту моем и нарезаем соломкой. Перекладываем в салатницу.
- Колбасу тоже нарезаем соломкой и перекладываем к капусте.
- Открываем банку кукурузы, сливаем лишнюю воду. Добавляем кукурузу и пачку сухариков в салатницу. Заправляем майонезом и специями. Готово!
Фото: Gospodynka
Салат из двух основных ингредиентов – кабачка и грецких орехов
Ингредиенты:
- два кабачка
- грецкие орехи – 4 ст. л.
- зелень (укроп, петрушка или кинза)
- два зубка чеснока
- оливковое масло – 2 ст. л.
- соль и черный перец (по вкусу)
Пошаговое приготовление:
- Промываем и режем кубиками (1х1 см) кабачки.
- Ставим на огонь сковороду с оливковым маслом. Когда хорошо прогреется, добавляем кабачки и поджариваем на сильном огне 8 минут. Выкладываем овощи в салатницу.
- На сухой сковороде обжариваем орехи, чтобы они подсушились и стали ароматными. Их потом нужно измельчить и переложить к кабачкам.
- Режем мелко зелень, выжимаем чеснок через пресс и добавляем в салат. Все аккуратно смешиваем, добавляем соль и перец. Готово!
Фото: Freepik
Салат "Грузинский" с фасолью
Ингредиенты:
- фасоль консервированная или отварная – 1 банка (500 мл)
- мясо отварное (свинина, говядина) – 200 г
- перец сладкий (большой) – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- петрушка или кинза – 1 пучок
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- два зубка чеснока
- соль и перец (по вкусу)
Пошаговое приготовление:
- Сначала необходимо отварить мясо в подсоленной воде. Время приготовления будет зависеть от разновидности мяса - около 30-70 минут.
- Очищаем и режем лук соломкой. Перец и кинзу моем и режем соломкой. Овощи выкладываем в салатницу.
- Отварное мясо режем поперек волокон и перекладываем в овощи. Добавляем консервированную фасоль (не забудьте сначала слить лишнюю воду).
- Через пресс выжимаем чеснок в салат, солим, перчим и заправляем растительным маслом с уксусом. Хорошо все перемешиваем.
Приятного аппетита!
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