Вкусные недорогие салаты: топ-5 рецептов на каждый день

Рецептов салатов очень много, с самыми разными составляющими и вкусовыми качествами. Следовательно, они могут быть легкими или более насыщенными и питательными, включая много полезных ингредиентов. Мы добавили в наш список бюджетные салаты со свежими, маринованными и вареными продуктами, которые подойдут для приготовления на каждый день и к праздничному столу.

Салат из помидоров и куриной грудки

Ингредиенты:

твердый сыр – 50 г

хлеб – 2 кусочка

два помидора

зубок чеснока

одна куриная грудка (среднего размера)

зелень (петрушка, укроп)

натуральный йогурт – 1 ст. л.

соль, перец (по вкусу)

растительное масло – 1-2 ст. л.

Пошаговое приготовление:

Овощи и зелень моем. Нарезаем помидоры, зелень и сыр кубиками.

Два ломтика хлеба подсушиваем на сухой сковороде на маленьком огне 2-4 минуты. Затем натираем гренки чесноком и режем кубиками.

Куриную грудку моем, просушиваем бумажными полотенцами и режем на кусочки.

В сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Жарим куриную грудку на среднем огне, добавляем специи и соль и готовим до готовности.

Все ингредиенты смешиваем (помидоры, сыр, зелень, гренки, куриная грудка), заправляем натуральным йогуртом и солим. Готово!

Фото: Metro

Бюджетный салат из свеклы "Барби"

Ингредиенты:

свекла – 3 шт. (среднего размера)

маринованные или соленые огурцы – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

куриные яйца – 3-4 шт.

перец и другие специи (по вкусу)

майонез – 2 ст. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

зелень (укроп, петрушка)

Пошаговое приготовление:

Помойте свеклу. Переложите ее в кастрюлю и налейте воды столько, чтобы свекла была полностью покрыта. После закипания варить до готовности около 40-60 минут. После приготовления снимаем шкурку и натираем на крупной терке.

В другую кастрюлю кладем куриные яйца, добавляем воду и ставим на огонь. После закипания убавляем огонь до минимального и варим 8-10 минут.

В салатницу кладем мелко нарезанные огурцы и зелень. Добавляем отварные яйца нарезанные кубиками и свеклу натертую.

Режем мелко лук. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь и поджариваем лук до золотистого цвета на среднем огне. Добавляем его в салат, заправляем майонезом и специями (солить не нужно). Готово!

Фото: Pinterest

Простой салат с колбасой и капустой "Моя леди"

Ингредиенты:

одна белокочанная капуста (маленького размера)

кукуруза консервированная – 1 банка

колбаса копченая/ветчина – 200 г

сухарики пшеничные (любой вкус) – 1 пачка (100 г)

майонез – 2-3 ст. л.

соль и перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Капусту моем и нарезаем соломкой. Перекладываем в салатницу.

Колбасу тоже нарезаем соломкой и перекладываем к капусте.

Открываем банку кукурузы, сливаем лишнюю воду. Добавляем кукурузу и пачку сухариков в салатницу. Заправляем майонезом и специями. Готово!

Фото: Gospodynka

Салат из двух основных ингредиентов – кабачка и грецких орехов

Ингредиенты:

два кабачка

грецкие орехи – 4 ст. л.

зелень (укроп, петрушка или кинза)

два зубка чеснока

оливковое масло – 2 ст. л.

соль и черный перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Промываем и режем кубиками (1х1 см) кабачки.

Ставим на огонь сковороду с оливковым маслом. Когда хорошо прогреется, добавляем кабачки и поджариваем на сильном огне 8 минут. Выкладываем овощи в салатницу.

На сухой сковороде обжариваем орехи, чтобы они подсушились и стали ароматными. Их потом нужно измельчить и переложить к кабачкам.

Режем мелко зелень, выжимаем чеснок через пресс и добавляем в салат. Все аккуратно смешиваем, добавляем соль и перец. Готово!

Фото: Freepik

Салат "Грузинский" с фасолью

Ингредиенты:

фасоль консервированная или отварная – 1 банка (500 мл)

мясо отварное (свинина, говядина) – 200 г

перец сладкий (большой) – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

петрушка или кинза – 1 пучок

яблочный уксус – 2 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

два зубка чеснока

соль и перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Сначала необходимо отварить мясо в подсоленной воде. Время приготовления будет зависеть от разновидности мяса - около 30-70 минут.

Очищаем и режем лук соломкой. Перец и кинзу моем и режем соломкой. Овощи выкладываем в салатницу.

Отварное мясо режем поперек волокон и перекладываем в овощи. Добавляем консервированную фасоль (не забудьте сначала слить лишнюю воду).

Через пресс выжимаем чеснок в салат, солим, перчим и заправляем растительным маслом с уксусом. Хорошо все перемешиваем.

Приятного аппетита!