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Вкусные недорогие салаты: топ-5 рецептов на каждый день

2 октября, 2023 понедельник
19:29
Салат

Салаты простые и недорогие – именно то, что каждая хозяйка должна иметь в своей копилке рецептов. Ведь их можно подавать отдельно или как дополнение к другим блюдам

Рецептов салатов очень много, с самыми разными составляющими и вкусовыми качествами. Следовательно, они могут быть легкими или более насыщенными и питательными, включая много полезных ингредиентов. Мы добавили в наш список бюджетные салаты со свежими, маринованными и вареными продуктами, которые подойдут для приготовления на каждый день и к праздничному столу.

Салат из помидоров и куриной грудки

Ингредиенты:

  • твердый сыр – 50 г
  • хлеб – 2 кусочка
  • два помидора
  • зубок чеснока
  • одна куриная грудка (среднего размера)
  • зелень (петрушка, укроп)
  • натуральный йогурт – 1 ст. л.
  • соль, перец (по вкусу)
  • растительное масло – 1-2 ст. л.

Пошаговое приготовление:

  • Овощи и зелень моем. Нарезаем помидоры, зелень и сыр кубиками.
  • Два ломтика хлеба подсушиваем на сухой сковороде на маленьком огне 2-4 минуты. Затем натираем гренки чесноком и режем кубиками.
  • Куриную грудку моем, просушиваем бумажными полотенцами и режем на кусочки.
  • В сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Жарим куриную грудку на среднем огне, добавляем специи и соль и готовим до готовности.
  • Все ингредиенты смешиваем (помидоры, сыр, зелень, гренки, куриная грудка), заправляем натуральным йогуртом и солим. Готово!

Фото: Metro

Бюджетный салат из свеклы "Барби"

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт. (среднего размера)
  • маринованные или соленые огурцы – 300 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • куриные яйца – 3-4 шт.
  • перец и другие специи (по вкусу)
  • майонез – 2 ст. л.
  • растительное масло – 1-2 ст. л.
  • зелень (укроп, петрушка)

Пошаговое приготовление:

  • Помойте свеклу. Переложите ее в кастрюлю и налейте воды столько, чтобы свекла была полностью покрыта. После закипания варить до готовности около 40-60 минут. После приготовления снимаем шкурку и натираем на крупной терке.
  • В другую кастрюлю кладем куриные яйца, добавляем воду и ставим на огонь. После закипания убавляем огонь до минимального и варим 8-10 минут.
  • В салатницу кладем мелко нарезанные огурцы и зелень. Добавляем отварные яйца нарезанные кубиками и свеклу натертую.
  • Режем мелко лук. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь и поджариваем лук до золотистого цвета на среднем огне. Добавляем его в салат, заправляем майонезом и специями (солить не нужно). Готово!

Фото: Pinterest

Простой салат с колбасой и капустой "Моя леди"

Ингредиенты:

  • одна белокочанная капуста (маленького размера)
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • колбаса копченая/ветчина – 200 г
  • сухарики пшеничные (любой вкус) – 1 пачка (100 г)
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль и перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

  • Капусту моем и нарезаем соломкой. Перекладываем в салатницу.
  • Колбасу тоже нарезаем соломкой и перекладываем к капусте.
  • Открываем банку кукурузы, сливаем лишнюю воду. Добавляем кукурузу и пачку сухариков в салатницу. Заправляем майонезом и специями. Готово!

Фото: Gospodynka

Салат из двух основных ингредиентов – кабачка и грецких орехов

Ингредиенты:

  • два кабачка
  • грецкие орехи – 4 ст. л.
  • зелень (укроп, петрушка или кинза) 
  • два зубка чеснока
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • соль и черный перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

  • Промываем и режем кубиками (1х1 см) кабачки.
  • Ставим на огонь сковороду с оливковым маслом. Когда хорошо прогреется, добавляем кабачки и поджариваем на сильном огне 8 минут. Выкладываем овощи в салатницу.
  • На сухой сковороде обжариваем орехи, чтобы они подсушились и стали ароматными. Их потом нужно измельчить и переложить к кабачкам.
  • Режем мелко зелень, выжимаем чеснок через пресс и добавляем в салат. Все аккуратно смешиваем, добавляем соль и перец. Готово!

Фото: Freepik

Салат "Грузинский" с фасолью

Ингредиенты:

  • фасоль консервированная или отварная – 1 банка (500 мл)
  • мясо отварное (свинина, говядина) – 200 г
  • перец сладкий (большой) – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • петрушка или кинза – 1 пучок
  • яблочный уксус – 2 ст. л.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • два зубка чеснока
  • соль и перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

  • Сначала необходимо отварить мясо в подсоленной воде. Время приготовления будет зависеть от разновидности мяса - около 30-70 минут.
  • Очищаем и режем лук соломкой. Перец и кинзу моем и режем соломкой. Овощи выкладываем в салатницу.
  • Отварное мясо режем поперек волокон и перекладываем в овощи. Добавляем консервированную фасоль (не забудьте сначала слить лишнюю воду).
  • Через пресс выжимаем чеснок в салат, солим, перчим и заправляем растительным маслом с уксусом. Хорошо все перемешиваем.

Приятного аппетита!

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