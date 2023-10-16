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Вкусное печенье "Орешки": рецепт классический и с добавлением какао

16 октября, 2023 понедельник
19:00
Печенье орешки

Печенье "Орешки" со сгущенкой – рецепт, знакомый всем с детства. Сочетание сладкой начинки и хрустящего теста делает вкус десерта совершенным

Рецепт "Орешков" с начинкой не новый, ведь это давно известный вкус, который любят взрослые и дети. Хрустящие половинки из песочного теста прекрасно сочетаются с нежным сгущенкой и орехами. Однако кроме классического варианта приготовления вы можете экспериментировать с идеями начинки. Мы предлагаем попробовать традиционный рецепт и вариант с конфетами "Коровка".

Рецепт орешков в форме газа

рецепт Печива "Горішки"

Ингредиенты:

  • два куриных яйца
  • сливочное масло – 200 г
  • сахар – 100 г
  • разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.
  • соль и ванильный сахар – щепотка
  • мука пшеничная – 450 г
  • сгущенное молоко вареное – 1 банка

Простой рецепт орешков. Пошаговое приготовление:

  1. В емкости смешиваем муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляем холодное масло и хорошо переминаем.
  2. Добавляем в смесь куриные яйца и вымешиваем до однородного состояния. Накрываем пищевой пленкой и ставим на полчаса в холодильник.
  3. Припиливаем стол мукой и выкладываем тесто, формируем колбаску. Отрезаем ножом маленькие кусочки и придаем им форму шариков. Поскольку орехи у всех разные, подбирайте самостоятельно, какого диаметра у вас должны быть шарики теста. Но лучше сделать немного больше теста, иначе полученные половинки будут ломаться.
  4. Ставим форму для орешков на газовую плиту, хорошо разогреваем. Кладем в каждую половинку по кусочку теста. Жарим орешки по 1-2 минуты с каждой стороны до румяного цвета.
  5. Лишнее тесто с орешков можно снять руками или осторожно отрезать с помощью ножа. Эти крошки можно смешать со сгущенкой.
  6. Заполняем каждую половинку начинкой и объединяем их так, чтобы образовался целый "орешек". При желании к сгущенке можно также добавить грецкий или лесной орех. Готово!

Фото: Freepik

Рецепт орешков на смальце с какао

Ингредиенты:

Для основания:

  • два куриных яйца
  • сахар – 100 г
  • пищевой аммоний – 0,5 ч. л.
  • сметана – 100 г
  • смалец - 100 г
  • мука – 300 г
  • какао – 30 г

Для начинки:

  • конфеты "Коровка" - 300 г
  • масло сливочное – 200 г

Рецепт орешков в электроорешнице. Пошаговое приготовление:

  1. Взбиваем миксером куриные яйца с сахаром 5-7 минут, пока смесь не увеличится в объеме.
  2. В отдельной емкости смешиваем пищевой аммоний со сметаной, добавляем их в смесь из яиц.
  3. Растапливаем смалец в микроволновке. Вливаем тоже в яичную смесь и взбиваем миксером пару минут.
  4. Добавляем муку, какао и руками замешиваем тесто.
  5. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа.
  6. Отщипываем от теста небольшие шарики и перекладываем их в электрическую орешницу. Выпекаем 5 минут.
  7. Готовим крем. В небольшой кастрюле на маленьком огне растапливаем конфеты и сливочное масло, постоянно помешиваем. Как только масса станет однородной, снимаем с огня и охлаждаем.
  8. Начиняем половинки кремом и соединяем, чтобы образовался цельный орешек.

Приятного аппетита!

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