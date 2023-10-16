Вкусное печенье "Орешки": рецепт классический и с добавлением какао

Рецепт "Орешков" с начинкой не новый, ведь это давно известный вкус, который любят взрослые и дети. Хрустящие половинки из песочного теста прекрасно сочетаются с нежным сгущенкой и орехами. Однако кроме классического варианта приготовления вы можете экспериментировать с идеями начинки. Мы предлагаем попробовать традиционный рецепт и вариант с конфетами "Коровка".

Рецепт орешков в форме газа

Ингредиенты:

два куриных яйца

сливочное масло – 200 г

сахар – 100 г

разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.

соль и ванильный сахар – щепотка

мука пшеничная – 450 г

сгущенное молоко вареное – 1 банка

Простой рецепт орешков. Пошаговое приготовление:

В емкости смешиваем муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляем холодное масло и хорошо переминаем. Добавляем в смесь куриные яйца и вымешиваем до однородного состояния. Накрываем пищевой пленкой и ставим на полчаса в холодильник. Припиливаем стол мукой и выкладываем тесто, формируем колбаску. Отрезаем ножом маленькие кусочки и придаем им форму шариков. Поскольку орехи у всех разные, подбирайте самостоятельно, какого диаметра у вас должны быть шарики теста. Но лучше сделать немного больше теста, иначе полученные половинки будут ломаться. Ставим форму для орешков на газовую плиту, хорошо разогреваем. Кладем в каждую половинку по кусочку теста. Жарим орешки по 1-2 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Лишнее тесто с орешков можно снять руками или осторожно отрезать с помощью ножа. Эти крошки можно смешать со сгущенкой. Заполняем каждую половинку начинкой и объединяем их так, чтобы образовался целый "орешек". При желании к сгущенке можно также добавить грецкий или лесной орех. Готово!

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Рецепт орешков на смальце с какао

Ингредиенты:

Для основания:

два куриных яйца

сахар – 100 г

пищевой аммоний – 0,5 ч. л.

сметана – 100 г

смалец - 100 г

мука – 300 г

какао – 30 г

Для начинки:

конфеты "Коровка" - 300 г

масло сливочное – 200 г

Рецепт орешков в электроорешнице. Пошаговое приготовление:

Взбиваем миксером куриные яйца с сахаром 5-7 минут, пока смесь не увеличится в объеме. В отдельной емкости смешиваем пищевой аммоний со сметаной, добавляем их в смесь из яиц. Растапливаем смалец в микроволновке. Вливаем тоже в яичную смесь и взбиваем миксером пару минут. Добавляем муку, какао и руками замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Отщипываем от теста небольшие шарики и перекладываем их в электрическую орешницу. Выпекаем 5 минут. Готовим крем. В небольшой кастрюле на маленьком огне растапливаем конфеты и сливочное масло, постоянно помешиваем. Как только масса станет однородной, снимаем с огня и охлаждаем. Начиняем половинки кремом и соединяем, чтобы образовался цельный орешек.

Приятного аппетита!