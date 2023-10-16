Вкусное печенье "Орешки": рецепт классический и с добавлением какао
Печенье "Орешки" со сгущенкой – рецепт, знакомый всем с детства. Сочетание сладкой начинки и хрустящего теста делает вкус десерта совершенным
Рецепт "Орешков" с начинкой не новый, ведь это давно известный вкус, который любят взрослые и дети. Хрустящие половинки из песочного теста прекрасно сочетаются с нежным сгущенкой и орехами. Однако кроме классического варианта приготовления вы можете экспериментировать с идеями начинки. Мы предлагаем попробовать традиционный рецепт и вариант с конфетами "Коровка".
Рецепт орешков в форме газа
Ингредиенты:
- два куриных яйца
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 100 г
- разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.
- соль и ванильный сахар – щепотка
- мука пшеничная – 450 г
- сгущенное молоко вареное – 1 банка
Простой рецепт орешков. Пошаговое приготовление:
- В емкости смешиваем муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляем холодное масло и хорошо переминаем.
- Добавляем в смесь куриные яйца и вымешиваем до однородного состояния. Накрываем пищевой пленкой и ставим на полчаса в холодильник.
- Припиливаем стол мукой и выкладываем тесто, формируем колбаску. Отрезаем ножом маленькие кусочки и придаем им форму шариков. Поскольку орехи у всех разные, подбирайте самостоятельно, какого диаметра у вас должны быть шарики теста. Но лучше сделать немного больше теста, иначе полученные половинки будут ломаться.
- Ставим форму для орешков на газовую плиту, хорошо разогреваем. Кладем в каждую половинку по кусочку теста. Жарим орешки по 1-2 минуты с каждой стороны до румяного цвета.
- Лишнее тесто с орешков можно снять руками или осторожно отрезать с помощью ножа. Эти крошки можно смешать со сгущенкой.
- Заполняем каждую половинку начинкой и объединяем их так, чтобы образовался целый "орешек". При желании к сгущенке можно также добавить грецкий или лесной орех. Готово!
Фото: Freepik
Рецепт орешков на смальце с какао
Ингредиенты:
Для основания:
- два куриных яйца
- сахар – 100 г
- пищевой аммоний – 0,5 ч. л.
- сметана – 100 г
- смалец - 100 г
- мука – 300 г
- какао – 30 г
Для начинки:
- конфеты "Коровка" - 300 г
- масло сливочное – 200 г
Рецепт орешков в электроорешнице. Пошаговое приготовление:
- Взбиваем миксером куриные яйца с сахаром 5-7 минут, пока смесь не увеличится в объеме.
- В отдельной емкости смешиваем пищевой аммоний со сметаной, добавляем их в смесь из яиц.
- Растапливаем смалец в микроволновке. Вливаем тоже в яичную смесь и взбиваем миксером пару минут.
- Добавляем муку, какао и руками замешиваем тесто.
- Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа.
- Отщипываем от теста небольшие шарики и перекладываем их в электрическую орешницу. Выпекаем 5 минут.
- Готовим крем. В небольшой кастрюле на маленьком огне растапливаем конфеты и сливочное масло, постоянно помешиваем. Как только масса станет однородной, снимаем с огня и охлаждаем.
- Начиняем половинки кремом и соединяем, чтобы образовался цельный орешек.
Приятного аппетита!
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