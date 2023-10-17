Вкусное печенье на сметане, которое готовится из простых ингредиентов

Печенье – это лакомство, которое поражает своей нежностью и вкусовым богатством, ассоциируется с домашним уютом и теплом. Главная составляющая данного десерта – сметана, которая придает печенью особую мягкость и неповторимый аромат. Оно может стать украшением на праздничном столе или его вкусно пробовать прямо с чашкой чая или кофе.

Домашнее печенье на сметане без масла

Ингредиенты:

сметана (жирность 20%) – 180 мл

разрыхлитель теста – 1 ч. л.

мука пшеничная – 200 г

сахар

Печенье на сметане, рецепт приготовления пошагово:

В емкости смешиваем сметану с разрыхлителем. Небольшими порциями добавляем муку, просеянную через сито. Сначала можно перемешивать лопаткой, потом продолжаем вымешивать руками. Готовое тесто не должно липнуть к рукам. Припыливаем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто толщиной 0.5-1 см. Вырезаем тесто с помощью форм для печенья. Если их нет, вы можете использовать обычный стакан. Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Верхнюю часть печенья обмакиваем в сахар и перекладываем на пергамент. Ставим печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готово!

Фото: Getty Images

Печенье на сметане и смальце

Ингредиенты:

сметана – 60 г

прессованные дрожжи – 10 г

маргарин – 60 г

смалец – 30 г

мука пшеничная – 300 г

сахарная пудра

Пошаговый рецепт приготовления:

В емкости соединить дрожжи и сметану, хорошо перемешать до полного растворения дрожжей. В другой емкости перетереть на грубой терке замороженный маргарин с мукой. Добавить растопленный смалец и сметану с дрожжами. Хорошо вымесить тесто. Емкость с тестом накрыть пищевой пленкой и оставить на полчаса. Припыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто толщиной 7 мм. Вырезаем тесто с помощью форм для печенья. Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем печенье. Ставим выпекаться на 15 минут при температуре 175 градусов. Когда печенье остынет, посыпаем сахарной пудрой и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Фото: Getty Images