Вкусное печенье на сметане, которое готовится из простых ингредиентов
Приготовить домашнее печенье на сметане – это отличный способ порадовать себя и близких непревзойденным десертом, производимым из доступных ингредиентов
Печенье – это лакомство, которое поражает своей нежностью и вкусовым богатством, ассоциируется с домашним уютом и теплом. Главная составляющая данного десерта – сметана, которая придает печенью особую мягкость и неповторимый аромат. Оно может стать украшением на праздничном столе или его вкусно пробовать прямо с чашкой чая или кофе.
Домашнее печенье на сметане без масла
Ингредиенты:
- сметана (жирность 20%) – 180 мл
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- мука пшеничная – 200 г
- сахар
Печенье на сметане, рецепт приготовления пошагово:
- В емкости смешиваем сметану с разрыхлителем. Небольшими порциями добавляем муку, просеянную через сито. Сначала можно перемешивать лопаткой, потом продолжаем вымешивать руками. Готовое тесто не должно липнуть к рукам.
- Припыливаем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто толщиной 0.5-1 см.
- Вырезаем тесто с помощью форм для печенья. Если их нет, вы можете использовать обычный стакан.
- Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой.
- Верхнюю часть печенья обмакиваем в сахар и перекладываем на пергамент.
- Ставим печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готово!
Фото: Getty Images
Печенье на сметане и смальце
Ингредиенты:
- сметана – 60 г
- прессованные дрожжи – 10 г
- маргарин – 60 г
- смалец – 30 г
- мука пшеничная – 300 г
- сахарная пудра
Пошаговый рецепт приготовления:
- В емкости соединить дрожжи и сметану, хорошо перемешать до полного растворения дрожжей.
- В другой емкости перетереть на грубой терке замороженный маргарин с мукой. Добавить растопленный смалец и сметану с дрожжами. Хорошо вымесить тесто.
- Емкость с тестом накрыть пищевой пленкой и оставить на полчаса.
- Припыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто толщиной 7 мм. Вырезаем тесто с помощью форм для печенья.
- Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем печенье. Ставим выпекаться на 15 минут при температуре 175 градусов.
- Когда печенье остынет, посыпаем сахарной пудрой и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
Фото: Getty Images
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