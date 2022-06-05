Об этом информируют на официальной странице в фейсбуке социальной инициативы Euromaidan-Warszawa .

Организаторы назвали самый кровавый нефтепровод мира – "Дружба". Оттуда лилась украинская кровь.



"Мужчина, переодетый под Виктора Орбана, призвал участников пить свежую украинскую кровь прямо из трубопровода и пригласил украинцев танцевать на костях украинцев. Участники с удовольствием пили и танцевали под венгерские музыкальные хиты.

Специальными гостями этого мероприятия были Путин – друг и спонсор Виктора Орбана и Патриарх Кирилл, которого по требованию премьер-министра Венгрии исключили из 6-го пакета санкций против России", – говорится в сообщении.



Главной целью этого перформанса было привлечение внимания общества и политиков к Венгрии, ее отношение к войне России в Украине и санкциям против страны-агрессора.



"Таким образом, мы хотели разоблачить политику венгерского правительства во время войны России против Украины, а именно блокировки европейского нефтяного эмбарго, снятия пособий на оборону Украины и блокирования других санкций ЕС против России.



Хотим показать, что мы можем увидеть, какое отношение к Украине имело правительство Венгрии за последние три месяца.



Пока другие страны пытаются помочь Украине выиграть войну с оккупантом, Венгрия блокирует санкции, блокирует передачу оружия и выбирает стать на сторону хулигана в этой кровавой войне. Мы хотим показать всему Евросоюзу и миру истинное лицо венгерского правительства!" – говорят активисты.

30 мая Орбан заявил о новых условиях поддержания нефтяного эмбарго против РФ.

31 мая министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил Орбана в "немилосердном" соблюдении "собственных интересов" при принятии новых санкций против РФ.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти. Главные уступки, о которых пришлось долго договариваться, касались позиции Венгрии, требовавшей разрешить ей получать нефть по трубопроводу "Дружба".

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