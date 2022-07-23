ВКУ привлек к сотрудничеству величайших генералов мира для укрепления и обеспечения сил Теробороны
Четверо самых выдающихся в мире военачальников сформировали Стратегический консультативный совет (SAC) и будут оказывать ВКУ поддержку и консультации для укрепления сил Теробороны
Об этом говорится на сайте Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ).
Известно, что военные эксперты объединились на базе фандрейзинговой платформы Всемирного конгресса украинцев Unite With Ukraine.
Эксперты входят в Стратегический консультативный Совет. Известно, что в него вошли четыре генерала, которые согласились передать военный опыт украинской Теробороне. Среди них: Рик Хиллиер, экс-глава штаба обороны Канады, глава Стратегического консультативного совета и Уэсли Кларк - бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе.
Также в команду присоединились Дэвид Петреус, экс-командующий Центральным командованием США и сил США и НАТО в Ираке и Афганистане, бывший директор ЦРУ и Дик Лодервийк Берлийн, экс-руководитель Генерального штаба Нидерландов.
Кроме того, стратегический консультативный совет поставил целью обеспечить 100 000 бойцов из сил Теробороны Украины первоочередными средствами защиты: каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки.
"Если на передовой у военного нет турникета, он истекает кровью и умирает. Я с первых уст узнал, с какими проблемами сталкиваются украинцы, пытаясь защитить себя и продолжать борьбу. Многие приобрели снаряжение за свой счет или просто собрали все, что имел под рукой получил от неравнодушных, но этого недостаточно", - заявил глава Совета генерал Рик Хиллиер.
- 3 июля в BBC рассказали, что украинские военные тренируются в Британии стрелять из аналогов HIMARS. Тренировки проходят в Солсбери под руководством офицеров вооруженных сил Великобритании. Украинские военные там осваивают реактивные системы залпового огня M270 MLRS (аналог американских HIMARS) и ствольную артиллерию.
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