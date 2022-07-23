ВКУ привлек к сотрудничеству величайших генералов мира для укрепления и обеспечения сил Теробороны

Об этом говорится на сайте Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ).

Известно, что военные эксперты объединились на базе фандрейзинговой платформы Всемирного конгресса украинцев Unite With Ukraine.

Эксперты входят в Стратегический консультативный Совет. Известно, что в него вошли четыре генерала, которые согласились передать военный опыт украинской Теробороне. Среди них: Рик Хиллиер, экс-глава штаба обороны Канады, глава Стратегического консультативного совета и Уэсли Кларк - бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе.

Также в команду присоединились Дэвид Петреус, экс-командующий Центральным командованием США и сил США и НАТО в Ираке и Афганистане, бывший директор ЦРУ и Дик Лодервийк Берлийн, экс-руководитель Генерального штаба Нидерландов.

Кроме того, стратегический консультативный совет поставил целью обеспечить 100 000 бойцов из сил Теробороны Украины первоочередными средствами защиты: каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки.

"Если на передовой у военного нет турникета, он истекает кровью и умирает. Я с первых уст узнал, с какими проблемами сталкиваются украинцы, пытаясь защитить себя и продолжать борьбу. Многие приобрели снаряжение за свой счет или просто собрали все, что имел под рукой получил от неравнодушных, но этого недостаточно", - заявил глава Совета генерал Рик Хиллиер.

3 июля в BBC рассказали, что украинские военные тренируются в Британии стрелять из аналогов HIMARS. Тренировки проходят в Солсбери под руководством офицеров вооруженных сил Великобритании. Украинские военные там осваивают реактивные системы залпового огня M270 MLRS (аналог американских HIMARS) и ствольную артиллерию.

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