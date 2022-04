ВКУ благодаря кампании "Объединяемся с Украиной" собрал $18 млн долларов для оснащения украинских защитников

Об этом сообщает ВКУ.

Пожертвования в рамках кампании позволили приобрести:

9500 бронежилетов;

5700 бронированных шлемов;

129 000 жгутов и израильских бандажей;

2000 противогазов;

1800 IFAKS и травматологических наборов;

76 приборов ночного и тепловизионного видения;

25 дронов;

1 беспилотный летательный аппарат.

"Поскольку Россия продолжает жестокое наступление на Украину, цель вооружить как можно больше храбрых украинцев необходимым снаряжением для защиты своего народа. Работая через свою сеть и сеть партнеров, в рамках кампании Всемирного конгресса украинцев удалось направить многочисленные грузы важного снаряжения по всей стране", - пишут в организации.

Также в СКУ добавляют, что эти поставки критически важны для украинских сил обороны, и потребность в снаряжении и оборудовании остается и будет постоянно расти, пока российская агрессия не будет остановлена.

"Последнее из таких отправлений было собрано совместно с канадской благотворительной организацией Help Us Help для обеспечения защитников 20 000 армейских жгутов; 1500 индивидуальных аптечек по стандартам НАТО и 300 травматологических наборов для медиков на передовой. Также через американского партнера Nova Ukraine приобретены и предоставлены жгуты на 200 тыс. долларов США одному из украинских батальонов. По словам сопредседателя Nova Ukraine Остапа Коркуна, они способны спасти 9 тысяч украинцев", - отмечают в ВКУ.

Как отметил президент ВКУ Павел Грод, "украинский народ неуклонно стоит на защите своих близких, а также самых дорогих ценностей – свободы и демократии. Мы благодарны за средства, которые были собраны, но гораздо больше нужно собрать уже сейчас. Мы должны поддерживать защитников Украины, чтобы остановить военные преступления и геноцид, совершаемые Россией".

Чтобы помочь кампании "Объединяемся с Украиной" защитить жизнь мужчин и женщин, борющихся за свободу, права и достоинство человека в Украине, пожертвование можно сделать по ссылке .

