ВКУ благодаря кампании "Объединяемся с Украиной" собрал $18 млн долларов для оснащения украинских защитников
Кампания "Объединяемся с Украиной" (#UniteWithUkraine), инициированная Всемирным конгрессом украинцев, собрала 18 миллионов долларов для закупки нелетального оружия и защитных средств для украинских защитников на передовой
Об этом сообщает ВКУ.
Пожертвования в рамках кампании позволили приобрести:
9500 бронежилетов;
5700 бронированных шлемов;
129 000 жгутов и израильских бандажей;
2000 противогазов;
1800 IFAKS и травматологических наборов;
76 приборов ночного и тепловизионного видения;
25 дронов;
1 беспилотный летательный аппарат.
"Поскольку Россия продолжает жестокое наступление на Украину, цель вооружить как можно больше храбрых украинцев необходимым снаряжением для защиты своего народа. Работая через свою сеть и сеть партнеров, в рамках кампании Всемирного конгресса украинцев удалось направить многочисленные грузы важного снаряжения по всей стране", - пишут в организации.
Также в СКУ добавляют, что эти поставки критически важны для украинских сил обороны, и потребность в снаряжении и оборудовании остается и будет постоянно расти, пока российская агрессия не будет остановлена.
"Последнее из таких отправлений было собрано совместно с канадской благотворительной организацией Help Us Help для обеспечения защитников 20 000 армейских жгутов; 1500 индивидуальных аптечек по стандартам НАТО и 300 травматологических наборов для медиков на передовой. Также через американского партнера Nova Ukraine приобретены и предоставлены жгуты на 200 тыс. долларов США одному из украинских батальонов. По словам сопредседателя Nova Ukraine Остапа Коркуна, они способны спасти 9 тысяч украинцев", - отмечают в ВКУ.
Как отметил президент ВКУ Павел Грод, "украинский народ неуклонно стоит на защите своих близких, а также самых дорогих ценностей – свободы и демократии. Мы благодарны за средства, которые были собраны, но гораздо больше нужно собрать уже сейчас. Мы должны поддерживать защитников Украины, чтобы остановить военные преступления и геноцид, совершаемые Россией".
Чтобы помочь кампании "Объединяемся с Украиной" защитить жизнь мужчин и женщин, борющихся за свободу, права и достоинство человека в Украине, пожертвование можно сделать по ссылке .
- Напомним , кампания Stand Up for Ukraine собрала более €10 млрд евро
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