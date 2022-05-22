Включение в санкционный список покойного сенатора Маккейна – это не просто ляп, а российская шизофрения, - Климкин

Об этом Климкин написал в telegram .

По его словам, включение в список из 963 американцев, которым запрещен въезд в Россию, умершего в 2018 году бывшего сенатора Маккейна - это поступок "по Фрейду".

"Это не просто ляп, это российская шизофрения. Маккейн назвал путинский режим "бензоколонкой, которой управляет мафия". Он мечтал, чтобы эта бензоколонка закрылась, а мир считал бы путинский режим преступной мафией. Его мечта начала сбываться, и за это в Москве ненавидят и боятся даже мертвого Маккейна. Когда-нибудь в России или в том, что будет на ее месте, будут улицы Маккейна и не будет улиц Путина. В рамках "дефашизации" это тоже будет приговором преступлениям этого режима", - убежден Климкин.

21 мая РФ запретила въезд пяти ныне покойным американцам, в том числе сенатору Маккейну.

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