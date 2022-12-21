Об этом сообщает Белый дом .

Согласно распоряжению эти средства пойдут на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны США, а также на военное образование и подготовку украинских военных.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $850 млн. Дополнительный пакет также будет содержать зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно , что в следующем пакете военной помощи от США Украина получит системы ПВО Patriot.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 21 декабря в Вашингтоне. В Белом доме считают , что с началом зимы начинается новая фаза войны в Украине, поэтому это лучшее время, чтобы лидеры обеих стран переговорили с глазу на глаз.

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