Включая систему Patriot: США выделили Украине $1 млрд военной помощи и дополнительную помощь на $850 млн
В среду, 21 декабря, президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь в $1 млрд, а госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил предоставление дополнительной помощи на $850 млн и ЗРК Patriot
Об этом сообщает Белый дом .
Согласно распоряжению эти средства пойдут на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны США, а также на военное образование и подготовку украинских военных.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $850 млн. Дополнительный пакет также будет содержать зенитно-ракетный комплекс Patriot.
"Сегодняшняя помощь впервые включает систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
- Ранее стало известно , что в следующем пакете военной помощи от США Украина получит системы ПВО Patriot.
- Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся 21 декабря в Вашингтоне. В Белом доме считают , что с началом зимы начинается новая фаза войны в Украине, поэтому это лучшее время, чтобы лидеры обеих стран переговорили с глазу на глаз.
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