"Включая худшие сценарии": Резников назвал возможные сроки готовности РФ к эскалации агрессии против Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что эскалация военной агрессии со стороны РФ может состояться в конце января
Об этом Резников заявил, выступая в Верховной Раде 3 декабря, передает Еспресо.TV.
"Наша разведка анализирует все сценарии, включая самые плохие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января", - сказал Резников.
Министр обороны отметил, что на 3 декабря вблизи украинской границы находится 94,3 тыс. российских солдат и офицеров.
"Сейчас вокруг Украины и в Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 – на постоянной основе, 8 – дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ и временно оккупированных территориях, которые могут быть привлечены для эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тыс. человек", – сказал Резников.
Министр подчеркнул, что эскалация является вероятным, но не обязательным сценарием.
Резгиков добавил, что Украина в случае необходимости даст отпор агрессору, но больше всего заинтересована в дипломатическом урегулировании.
- Напомним, 1 декабря Россия начала регулярные военные учения вблизи границы Украины.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что "серьезно обеспокоен" военной активностью РФ вблизи Украины и все более резкой риторикой России.
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