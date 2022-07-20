Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС теперь дали зеленый свет седьмому пакету санкций ЕС против России. Золото, в том числе золотые украшения, включены (в санкции, – ред.). Он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС завтра", – сообщает Джозвяк.