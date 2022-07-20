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Включая эмбарго на золото: послы Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России

20 июля, 2022 среда
17:39
Новости

Представители государств-членов Европейского Союза приняли новый пакет санкций против России. Решение обнародуют 21 июля в Официальном журнале ЕС

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС теперь дали зеленый свет седьмому пакету санкций ЕС против России. Золото, в том числе золотые украшения, включены (в санкции, – ред.). Он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС завтра", – сообщает Джозвяк.

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