Включат сирены: в Николаеве 16 февраля будут проверять систему оповещения

Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения горсовета.



"Для настройки местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с 11 до 12 часов в городе включат уличные громкоговорители в режиме электросирен", - говорится в сообщении.

Там просят жителей города сохранять спокойствие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.