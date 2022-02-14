Включат сирены: в Николаеве 16 февраля будут проверять систему оповещения
16 февраля в Николаеве в течение часа будут звучать сирены для проверки системы уведомлений о чрезвычайной ситуации
Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения горсовета.
"Для настройки местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с 11 до 12 часов в городе включат уличные громкоговорители в режиме электросирен", - говорится в сообщении.
Там просят жителей города сохранять спокойствие.
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