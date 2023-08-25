Включает тяжелые вооружения и боеприпасы: Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на €94 млн
Финляндия предоставит Украине больше военной техники. Соответствующее решение принял президент страны сегодня, 25 августа, по представлению правительства. Это будет 18-й пакет военной техники для Украины
Об этом сообщают на сайте правительства Финляндии.
Стоимость помощи, которая включает в себя тяжелое вооружение и боеприпасы – около 94 миллионов евро. Общая стоимость всей военной помощи, которую на сегодняшний день предоставила Финляндия Украине, составляет около 1,3 миллиарда евро.
"Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непоколебимой. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность обуздать агрессию России против Украины", – отметил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Из соображений безопасности дополнительные подробности относительно содержимого пакета помощи, способа его доставки или сроков не предоставляются. В правительстве Финляндии подчеркивают, что при принятии решения о дополнительной помощи учтены и потребности Украины, и ресурсы вооруженных сил.
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