Включает тяжелые вооружения и боеприпасы: Финляндия одобрила 18-й пакет военной помощи Украине на €94 млн

Об этом сообщают на сайте правительства Финляндии.

Стоимость помощи, которая включает в себя тяжелое вооружение и боеприпасы – около 94 миллионов евро. Общая стоимость всей военной помощи, которую на сегодняшний день предоставила Финляндия Украине, составляет около 1,3 миллиарда евро.

"Поддержка Украины Финляндией и нашими союзниками остается непоколебимой. Главным вопросом будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность обуздать агрессию России против Украины", – отметил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Из соображений безопасности дополнительные подробности относительно содержимого пакета помощи, способа его доставки или сроков не предоставляются. В правительстве Финляндии подчеркивают, что при принятии решения о дополнительной помощи учтены и потребности Украины, и ресурсы вооруженных сил.