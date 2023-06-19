Вкладчики обанкротившихся банков смогут быстро вернуть средства через Дию, – Федоров
Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал появление в Дии новой услуги, которая позволит вкладчикам обанкротившихся банков быстро вернуть средства
Об этом он сообщил 19 июня.
"Подписали меморандум с Фондом гарантирования вкладов физических лиц и уже работаем над новой услугой в Дии. Просто в приложении можно будет подать заявление о возмещении денег, проверить сумму выплаты, выбрать наличный или открыть новый счет. Поддержка в банках-агентах Фонда. Далее на этот счет поступят средства", – написал Федоров.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день нужно возместить около 3,2 млрд грн на 1,4 млн счетов украинцев.
"Услуга в действии поможет сотням тысяч людей вернуть свои деньги без походов в банки", - подчеркнул чиновник.
- На прошлой неделе в Действии в тестовом режиме была запущена услуга закрытия статуса физического лица-предпринимателя.
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