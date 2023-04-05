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Вклад в победу и гарантированная прибыль: в Дии появилась военная облигация "Ялта"

5 апреля, 2023 среда
18:08
Экономика

Украинцев призывают вкладывать в победу, да еще получать прибыль. В приложении "Дия" появилась облигация "Ялта"

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Мечтаете об отдыхе в Крыму? Покупайте новую военную облигацию "Ялта" в несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города – к деоккупации", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что военная облигация "Ялта" в Дии - это покупка без комиссии и других дополнительных платежей, гарантированная прибыль с выплатой 26 июня 2024 г., а также вклад в победу.

Кроме "Ялты" в приложении есть еще шесть облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.

Справочно. Военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, можно поддержать экономику страны, помочь армии и получить гарантированную прибыль. Чем больше облигаций, тем более мощная поддержка для страны и выше прибыль.

  • 31 июля Министерство финансов начало продажу военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.
  • 16 сентября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию.
  • За три дня в Дии приобрели военные облигации на сумму 25 млн гривен.
  • Правительство на аукционе 25 октября 2022 года разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн.
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