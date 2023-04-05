Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Мечтаете об отдыхе в Крыму? Покупайте новую военную облигацию "Ялта" в несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города – к деоккупации", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что военная облигация "Ялта" в Дии - это покупка без комиссии и других дополнительных платежей, гарантированная прибыль с выплатой 26 июня 2024 г., а также вклад в победу.

Кроме "Ялты" в приложении есть еще шесть облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.

Справочно. Военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, можно поддержать экономику страны, помочь армии и получить гарантированную прибыль. Чем больше облигаций, тем более мощная поддержка для страны и выше прибыль.