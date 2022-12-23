Иранская газета "Кейхан" – рупор наиболее радикальных сил исламского режима, опубликовала статью под красноречивым названием "Появление нового мирового порядка на основе восточных государств". Ее автор Реза Алмаси начинает ее с утверждения, что на войну в Украине следует смотреть с более глубокой перспективы. А дальше он цитирует аятоллу Хаменеи: "Эта война – это не просто военное нападение на страну. Процесс, который наблюдается сегодня в Европе, имеет глубокие корни, и там догадываются, что это будет сложное и тяжелое будущее. Если мы допустим, и наше предположение верно, мир стоит на пороге нового порядка. Тогда все страны, включая нашу исламскую страну Иран, обязаны присутствовать в этом новом порядке, обеспечивая безопасность государства и защищая интересы страны и нации, не оставаясь в стороне и не отставая".

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То есть аятолла Хаменеи видит в нападении Российской Федерации на Украину большой шанс для Ирана, которым тот непременно должен воспользоваться. В Тегеране не скрывают того, что уже видят себя одним из лидеров этого "нового мирового порядка", конечно, вместе с Россией и Китаем. Такой "геополитической триадой", которая уже сейчас готовится единолично решать судьбу мира.

Аятолла Хаменеи видит в нападении Российской Федерации на Украину большой шанс для Ирана, которым тот непременно должен воспользоваться. В Тегеране не скрывают того, что уже видят себя одним из лидеров этого "нового мирового порядка", конечно, вместе с Россией и Китаем.

Сам же автор статьи Реза Алмаси убежден в том, что "В регионе Западной Азии такие страны, как Республика Иран, благодаря своей независимости действий и большей зависимости от внутреннего потенциала, чем другие региональные игроки, будут иметь больше шансов в переходный период и во время формирования нового порядка. А такие страны, как Саудовская Аравия, которая в значительной степени полагается на Соединенные Штаты, (особенно в гарантиях безопасности) теперь станет менее важной и потеряет возможность получать услуги безопасности, поскольку влияние и сила Соединенных Штатов уменьшаются".

Эти две цитаты из газеты Кейхан показывают, на что рассчитывают в Тегеране после присоединения Ирана к антиукраинской коалиции. Ведь, несмотря на то, что там прекрасно знают, что Россия является ненадежным союзником, готовым сдать интересы своего политического клиента, когда Москва потеряет к нему интерес, или не сможет его защитить, как это уже случилось с Арменией, режим мулл поставил на Российская Федерация, и это его осознанный выбор.

Поставляя России дроны и собираясь поставлять баллистические ракеты, Иран, по сути, этим декларирует, что он участвует в войне в Украине, и этим соглашается с утверждениями Путина, что Украинское государство не имеет права на существование.

Пока война России с Украиной и попытки Москвы через нее установить свой "новый мировой порядок" – осветила скрытые мировые тенденции, которые часть стран предпочитала до поры до времени не афишировать. Одним из таких государств является Иран, который добровольно встал на сторону Москвы во время российско-украинской войны, показал свое истинное отношение к Украине.

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Поставляя России дроны и собираясь поставлять баллистические ракеты, Иран, по сути, этим декларирует, что он участвует в войне в Украине, и этим соглашается с утверждениями Путина, что Украинское государство не имеет права на существование. Собственно, это прямое продолжение такого подхода Тегерана, когда он самовольно пытается определять, какая страна имеет право на существование, а какая нет. Если раньше это касалось в основном Израиля, то теперь Тегеран решил, что он в тандеме с Москвой способен прекратить существование Украинского государства. И только ждет того момента, когда украинские исконные земли перейдут под контроль Российской Федерации.

Помимо новых военных технологий, Кремль готов передать своим политическим партнерам и технологии выпуска ядерного оружия, а возможно и его определенные компоненты. Хотя похоже, что пока этого не произошло. В таком случае израильская стратегическая авиация уже бы бомбила ядерные объекты на территории Ирана

Очередная массовая атака иранскими дронами Одессы и Одесской области указывает на то, что Иран уже поставил большую партию своих беспилотных летательных аппаратов в РФ. И теперь только вопрос времени, когда Россия получит обещанные ей муллами баллистические ракеты. Таким образом, определяя, что Иран является страной, которая своей помощью Путину участвует в российско-украинской войне, необходимо уже определиться с тем, не пора ли разорвать какие-либо дипломатические отношения с теми, кто работает на твое уничтожение.

В Иране окончательно решили полностью поставить на Путина, не думая, что может быть в случае прогнозируемого проигрыша России в Украине. Но какие негативы в конечном счете это принесет для тех, кто вошел в военную коалицию с Москвой

Очевидно, что помимо новых военных технологий, Кремль готов передать своим политическим партнерам и технологии выпуска ядерного оружия, а возможно и его определенные компоненты. Хотя похоже, что пока этого не произошло. В таком случае израильская стратегическая авиация уже бомбила ядерные объекты на территории Ирана. Однако только вопрос времени, когда Путин решит передать Тегерану, давно обещан.

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Похоже, что в Иране окончательно решили полностью поставить на Путина, не думая заранее, что может быть в случае прогнозируемого проигрыша России в Украине. Но какие негативы в конечном счете это принесет для тех, кто вошел в военную коалицию с Москвой?

Для начала для Тегерана эта "дружба" обернется тем, что после получения проверенной информации о передаче им ядерных технологий все известные ядерные объекты, и, вероятно, часть военных, будут атакованы и уничтожены Израилем. Что значительно ослабит иранский военный потенциал, не говоря уже об отчаянии части представителей спецслужб и военных в том, что решение поддерживать Москву в ее стремлении к мировой гегемонии было правильным.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что, скорее всего, Ирану не разрешат транспортировать баллистические ракеты для Российской Федерации через территории других государств. Тогда в России остается только один путь – через Каспийское море, а дальше по реке Волге.

Здесь возникает прекрасная возможность не дать РФ получить эти баллистические ракеты, уничтожив их при транспортировке по морю. Путин ведь не передаст ядерные технологии до тех пор, пока Иран не выполнит в полном объеме его ракетный заказ. Необходимо в самом начале присечь эту незаконную сделку, еще до того, как иранские ракеты могут появиться в руках российского террористического государства.

Игнорирование Тегераном геополитических интересов Анкары, безусловно, является большой ошибкой иранцев. Турция справедливо считает, что в ближневосточном регионе не может быть двух лидеров. Особенно если на эту роль претендует и Иран

Как уже отмечалось, против Украины сейчас привлечена не только Россия. Выстроилась четкая антиукраинская ось: Россия, Иран, Северная Корея и Китай, хотя не декларирующий публично свое присоединение к ней, но все время тайно помогающей Российской Федерации. При этом пытаясь демонстрировать свою якобы "нейтральность" в российско-украинской войне.

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И увлекшись перспективой сближения с Россией, Иран действует на Ближнем Востоке таким образом, будто не существует Турции, ее интересов и неприкрытого стремления Реджепа Эрдогана стать лидером всего исламского мира. Игнорирование Тегераном геополитических интересов Анкары, безусловно, является большой ошибкой иранцев. Турция справедливо считает, что в ближневосточном регионе не может быть двух лидеров. Особенно если на эту роль претендует и Иран.

Режим иранских мулл почему-то предпочитает не упоминать, что Турция уже является членом НАТО и союзником Соединенных Штатов. И ее не очень устраивает сближение Тегерана с Москвой, особенно если это потенциально может повлиять на ее позицию в регионе.

Понятно, что в ослаблении роли Ирана на Ближнем Востоке заинтересован не только Израиль, но и Турция. Впрочем, входя в военную коалицию с Кремлем, Иран не учел свою уязвимую пяту Ахиллеса, которая, при правильном подходе, полностью уничтожит любые его претензии на статус регионального ближневосточного лидера и мощи на свое непосредственное участие в большой мировой геополитике.

Режим иранских мулл почему-то предпочитает не упоминать, что Турция уже является членом НАТО и союзником Соединенных Штатов. И ее не очень устраивает сближение Тегерана с Москвой, особенно если это потенциально может повлиять на ее позицию в регионе

Речь идет о Южном Азербайджане, который хотя и находится в составе Ирана, однако его население сохраняет свой язык, культуру и национальные обычаи. В случае благоприятных для этого обстоятельств Южный Азербайджан мог бы объединиться с Азербайджанской республикой (Северным Азербайджаном).

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Наблюдая за тем, как стремительно происходит сближение на всех уровнях Турции и Азербайджана, вполне можно предположить, что, в обозримом будущем, возможно объединение, в том или ином политическом измерении, этих двух стран. А после того, как Россия проиграет войну в Украине, Иран, ныне с таким энтузиазмом помогающий РФ, будет считаться стороной, также потерпевшей поражение.

Уже сейчас ясно, что нужно только время, чтобы Турция и Азербайджан создали конфедерацию или союзное государство. А Иран, ослабленный окончательно внутренними протестами, проигрышем Российской Федерации и обессиленный экономическими санкциями, наложенными на него, не будет способен удерживать дальше под своим контролем территории Южного Азербайджана. Гарантом возможности такого воссоединения способна служить Турция с ее мощной, профессиональной и подготовленной армией, с которой Иран не способен конкурировать.

Попытка Ирана сыграть в "большую игру" на стороне "великой России" – прогнозируемо закончится для него большим поражением. Если в Анкаре о подобном развитии событий предпочитают преждевременно публично не говорить, то это лишь потому, чтобы не пугать заранее муллу

Можно спрогнозировать, что, выступая на стороне Москвы в российско-украинской войне, Иран фактически подписал для себя приговор. Ибо в таком случае ему не удастся сохранить свою территориальную целостность. И хотя не стоит торопиться с выводами, но Тегеран явно встал не на ту сторону. Тандем "Москва-Тегеран" – проигрышный для Исламской Республики Иран, и здесь уж ему ничем не смогут помочь ни Российская Федерация, ни Китайская Народная Республика.

Попытка Ирана сыграть в "большую игру" на стороне "великой России" – прогнозируемо закончится для него большим поражением. Если в Анкаре о подобном развитии событий предпочитают преждевременно публично не говорить, то это лишь потому, чтобы не пугать раньше времени мулл.

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В 2023 году президент Турции Реджеп Эрдоган намерен баллотироваться на свой последующий срок. Ситуация для него развивается таким образом, что ему нечего особенно продемонстрировать как свои достижения ни в экономической, ни в политической сфере. А вот участие в освобождении Южного Азербайджана стало бы для него большим политическим бонусом, который сразу же перекрыл бы все его прошлые просчеты.

В геополитике также срабатывает известное всем правило: "не копай яму другим, потому что сам в нее попадешь". В случае с Ираном его желание помочь Российской Федерации уничтожить украинскую государственность, вернется к нему потерей своих территорий. Когда режим иранских мулл поймет свою роковую ошибку, для него будет уже слишком поздно, чтобы попытаться что-то отыграть назад.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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