"Вход только для вакцинированных!" В Украине могут появиться новые правила

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дия", который подтверждает факт прививки против COVID-19", - пояснил Кузин в интервью киевском изданию "Апостроф" сегодня, 25 июля 2021 года.



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"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров", - добавил чиновник.

Напомним, для вакцинированных от COVID-19 украинцев ослабят карантин .

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