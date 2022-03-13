Визы, порты и SWIFT: в Офисе президента сообщили, о каких антироссийских санкциях Украина просит ЕС

Об этом он сказал в интервью ТСН .

Жовква считает, что ЕС не надо ждать чего-то для введения новых санкций.

"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил, (что они, - ред.) еще большие санкции готовы ввести, если ситуация ухудшится, то наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизней граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции? ... Сколько еще должна продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал в полную силу?" - объяснил Игорь Жовква.

Замглавы ОПУ также рассказал, какие санкции против РФ планирует ввести Украина.

"Это, в частности, полноценное отключение России от SWIFT, а не только для списка из семи подсанкционных банков. (Должны быть отключены) все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и все остальные", - пояснил он.

Еще одно предложение – закрытие портов всех государств ЕС на прием судов с российскими товарами.

"(Также Украина предлагает, - ред.) замораживание и конфискацию российских счетов в твердой валюте в европейских банках. Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС", - пояснил он .

Еще одна идея – непредоставление виз гражданам РФ и даже отзыв действующих.

"Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный", - отметил он.