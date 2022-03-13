Визы, порты и SWIFT: в Офисе президента сообщили, о каких антироссийских санкциях Украина просит ЕС
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква считает, что ЕС должен безотлагательно ввести новые санкции за полноценное вторжение РФ в Украину
Об этом он сказал в интервью ТСН .
Жовква считает, что ЕС не надо ждать чего-то для введения новых санкций.
"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил, (что они, - ред.) еще большие санкции готовы ввести, если ситуация ухудшится, то наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизней граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции? ... Сколько еще должна продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал в полную силу?" - объяснил Игорь Жовква.
Замглавы ОПУ также рассказал, какие санкции против РФ планирует ввести Украина.
"Это, в частности, полноценное отключение России от SWIFT, а не только для списка из семи подсанкционных банков. (Должны быть отключены) все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и все остальные", - пояснил он.
Еще одно предложение – закрытие портов всех государств ЕС на прием судов с российскими товарами.
"(Также Украина предлагает, - ред.) замораживание и конфискацию российских счетов в твердой валюте в европейских банках. Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС", - пояснил он .
Еще одна идея – непредоставление виз гражданам РФ и даже отзыв действующих.
"Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный", - отметил он.
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