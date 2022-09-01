Визы для россиян: Кулеба назвал 5 позиций, о которых договорились министры ЕС

Об этом он написал в фейсбуке.

"Вчера в Праге после изнурительного дня переговоров колесики европейской машины все-таки сделали оборот и министры иностранных дел стран ЕС согласовали позицию. Я благодарен Чешскому председательству в ЕС за возможность принять участие в этой дискуссии, а на самом деле довольно жестоком дипломатическом бою. Итак, в начале расстановка сил была примерно такой: на одном полюсе — мягкое предложение прекратить действие соглашения с РФ об упрощенном порядке оформления виз, на другом — жесткое предложение Украины и группы стран ЕС максимально ограничить въезд в Евросоюз, сохранив открытую дверь только для гуманитарных (лечение , воссоединение с семьей и т.п.) и политических (правозащитники, оппоненты режима Путина и т.п.) случаев", - написал Кулеба.

Как отметил глава МИД, по итогам дипломатического марафона решения оказались гораздо ближе к украинской позиции. "Вчерашняя истерическая реакция МИД РФ – лучшее этому свидетельство", - добавил Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что договоренность вместо одного элемента (прекращение соглашения) состоит из пяти:

1. Было договорено полностью прекратить действие Соглашения об упрощении визового режима. По словам Кулебы, это должно значительно уменьшить количество новых виз, которые ЕС выдает россиянам.

2. Также была воспринята идея, что в дальнейшем шенгенские визы будут выдавать прежде всего представителям уязвимых групп, в частности тем россиянам, кто выступает против войны России в Украине.

3. Российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться.

4. ЕС выработает общее решение, чтобы ответить на вопрос: а что делать с миллионами уже выданных россиянам виз? По словам Кулебы, это "очень важный новый элемент".

5. Пограничные с Россией страны ЕС получили право применить собственные ограничения. "Это очень важно и открывает путь к закрытию наземных границ Евросоюза для россиян уже сейчас, не дожидаясь крупных совместных решений ЕС", - отметил глава МИД.

По мнению Кулебы, эти пять пунктов намного жестче, чем хотели сторонники мягкого подхода к выдаче виз россиянам.

"Поэтому это важный перелом и результат непростой дискуссии между настоящими партнерами, в которой был найден баланс. Но мы должны смотреть трезво на этот результат – его эффективность будет в значительной степени зависеть от того, как договоренность будет трансформирована в конкретные юридические решения и будет имплементироваться всеми государствами-членами ЕС и Еврокомиссией", - подытожил Кулеба.

Напомним, глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил , что эстонцы уже через несколько недель запретят въезд на свою территорию для большинства россиян.

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