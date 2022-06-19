Визы для посещения Украины россияне будут получать через третью страну
Министерство иностранных дел Украины наработает четкий механизм введения с 1 июля визового режима для россиян
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Во-первых, у нас существуют действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения Президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет представлять интересы Украины. в Российской Федерации", – сказал Немчинов.
По его словам, после того, как будет принято соответствующее решение, МИД дополнительно проинформирует о способе получения визы и ее стоимости.
"С 1 июля граждане Российской Федерации, не имеющие виды на постоянное проживание в Украине или открытой заранее визы, например, существующей рабочей или других виз, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе", - сказал Немчинов.
- 17 июня Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ. В думе заявили, что РФ не будет вводить визы для украинцев в ответ на решение Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное