Визы для посещения Украины россияне будут получать через третью страну

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Во-первых, у нас существуют действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения Президенту Украины для того, чтобы избрать страну, которая будет представлять интересы Украины. в Российской Федерации", – сказал Немчинов.

По его словам, после того, как будет принято соответствующее решение, МИД дополнительно проинформирует о способе получения визы и ее стоимости.

"С 1 июля граждане Российской Федерации, не имеющие виды на постоянное проживание в Украине или открытой заранее визы, например, существующей рабочей или других виз, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе", - сказал Немчинов.

17 июня Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ. В думе заявили, что РФ не будет вводить визы для украинцев в ответ на решение Украины

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