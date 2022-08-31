"Встретился в Праге с коллегой министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок . Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единственной", - пишет Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 30 августа, встретился с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонной и обсудил вопросы, связанные с полномасштабной войной в Украине.

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