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Визовые ограничения для россиян, поставки оружия для Украины: Кулеба из Бербок обсудили восьмой пакет санкций ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Праге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, чтобы обсудить восьмой пакет санкций Европейского Союза против России
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
"Встретился в Праге с коллегой министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок . Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единственной", - пишет Кулеба.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 30 августа, встретился с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонной и обсудил вопросы, связанные с полномасштабной войной в Украине.
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